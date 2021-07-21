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Гости «Время покажет» обсудили необходимость наказания врачей-противников вакцинации

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:14
Общество
Гости «Время покажет» обсудили необходимость наказания врачей-противников вакцинации
publicdomainpictures.net  /  George Hodan

Москва, 21 июля. Некоторые врачи призывают пациентов отказываться от вакцинации против COVID-19. Медицинские эксперты обсудили необходимость наказания для таких докторов.

Депутат Государственной думы РФ, академик Геннадий Онищенко предложил наказывать врачей, призывающих к отказу от вакцинации против коронавирусной инфекции. Гости программы «Время покажет», выходящей на «Первом канале», обсудили эту инициативу.

Ведущий программы, руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко напомнил телезрителям, что полтора года назад некоторые врачи отрицали сам факт существования коронавируса. Сегодня же они выступают против вакцинации. Именно на борьбу с такими специалистами и направлена инициатива Онищенко.

Инфекционист Евгений Тимаков отметил, что главной задачей врача является лечение человека. По его мнению, медики должны заниматься той деятельностью, которой их обучили. Распространение фейковой информации о вакцинации, не имеющей научного основания, Тимаков сравнивает с убийством человека. Он считает, что таких специалистов необходимо блокировать.

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врачи вакцинация наказание время покажет обсуждение коронавирус
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