Лукашенко опроверг претензии Запада об изменении маршрута самолета Ryanair

Минск, 21 июля. Инцидент с самолетом Ryanair в Минске был спланированной провокацией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, заявления Запада о том, что именно Минск якобы изменил маршрут движения пассажирского лайнера, являются «серьезным фейком».

«События говорят о том, для чего нужна была эта провокация. Для того чтобы сделать очередные шаги для удушения Белоруссии, чтобы не допустить ее дальнейшего развития», — заявил Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Глава государства подчеркнул, что Белоруссия никого не принуждала совершать посадку самолета в Минске и не меняла его маршрут. Он попросил предоставить факты, подтверждающие, что именно белорусская сторона принудила пилотов к посадке, только в этом случае власти страны принесут извинения. Кроме того, в ходе расследования общественность не услышала версию пилотов, указал он.

В середине июля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Северная Македония, Черногория и Албания — страны-кандидаты на вступление в ЕС, а также Исландия и Норвегия присоединились к санкциям Евросоюза против Белоруссии. Ограничения связаны с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая.