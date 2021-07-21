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Спортсмены объяснили, почему Олимпийские игры окружены политическими интригами

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:22
Спорт
Спортсмены объяснили, почему Олимпийские игры окружены политическими интригами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 июля. Чемпионка мира, лыжница Любовь Егорова и спортивный деятель Антон Соловьев прокомментировали скандалы и политизированность Олимпийских игр.

Медиацентр «Патриот» пригласил спикеров для обсуждения острых вопросов на тему «Олимпиада в Токио: новости, скандалы и прогнозы». Экспертами конференции стали призер российских и международных спортивных соревнований по восточным боевым искусствам Антон Соловьев и шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова.

Одной из тем встречи стала политизированность Игр. Так, недавно стало известно, что спортсменам в Токио запретили вставать на колени в поддержку движения BLM (Black Lives Matter). Соловьев уверен, что скандалы окружают Олимпиаду из-за интереса зрителей.

«Олимпиаду делают и смотрят люди, она не сама по себе такая. Становится такой, потому что там интриги, политические истории. Ее делают люди, и если нам это интересно, это будет присутствовать и на аналогах», — объяснил Соловьев.

При этом общественный деятель отметил: после выборов президента США активность движения Black Lives Matter «погасла». Егорова поддержала Соловьева и предположила, что скандалы никогда не иссякнут, ведь они подогревают интерес публики и обеспечивают резонанс.

Спортсмены также объяснили, почему Игры имеют особое значение для России. Экс-олимпийцы прокомментировали важность соревнований, несмотря на запрет для российской сборной выступать под флагом страны.

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соловьев патриот олимпиада егорова
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