Банги, 21 июля. Немецкие СМИ заявили о необходимости снятия оружейного эмбарго, наложенного на ЦАР.

Совет Безопасности ООН проведет очередное заседание, посвященное ограничениям на ввоз оружия в Центральноафриканскую Республику 29 июля. В преддверии мероприятия президент Центральноафриканской Лиги прав человека Джозеф Биндуми высказал мнение по данной теме:

«Когда кто-либо сталкивается с трудностями из-за конфликта, нельзя запрещать ему иметь средства защиты».

Власти ЦАР готовят аргументированный запрос на снятие ограничений и поднимают дружественные контакты. К примеру, президент республики Фостен-Арканж Туадера встретился с лидером Анголы Жоау Лоуренсу, который ранее выступал против оружейного эмбарго.

Также позицию Туадера и Лоуренсу поддержали Москва и Пекин, аналогично заявив о необходимости отмены санкций. Россия обратила внимание ООН на истинную угрозу в лице главарей центральноафриканских бандформирований, чьи имена стоило бы занести в черные списки.

Вполне возможно, что убедить ООН в нецелесообразности сохранения ограничений получится совместными усилиями правительства ЦАР и союзников.