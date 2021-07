Тегеран направил колонну с питьевой водой в страдающую от засухи провинцию Хузестан

Тегеран, 21 июля. Власти Ирана организовали поставки питьевой воды в юго-западную провинцию Хузестан, в которой из-за засухи шестой день подряд продолжаются народные волнения.

Задача по обеспечению конвоя была возложена на Корпус стражей исламской революции (КСИР). Первая колонна насчитывает 30 автоцистерн, перевозящих 500 тонн воды.

Protests over water shortages in Iran's Khuzestan province continued for a sixth night on Tuesday amid rising violence.



At least two protesters have been killed so far. One police officer was shot dead by “rioters”, according to the authorities. pic.twitter.com/1g2SZKC3Zg