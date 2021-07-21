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Тегеран направил колонну с питьевой водой в страдающую от засухи провинцию Хузестан

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:42
Весь мир
Тегеран направил колонну с питьевой водой в страдающую от засухи провинцию Хузестан
Global Look Press  /  Thomas Schulze/dpa-Zentralbild

 

Тегеран, 21 июля. Власти Ирана организовали поставки питьевой воды в юго-западную провинцию Хузестан, в которой из-за засухи шестой день подряд продолжаются народные волнения. 

Задача по обеспечению конвоя была возложена на Корпус стражей исламской революции (КСИР). Первая колонна насчитывает 30 автоцистерн, перевозящих 500 тонн воды.

Хузестан страдает от продолжительной засухи: в последние месяцы количество осадков критически снизилось, что привело к понижению уровня водоемов. Это, в свою очередь, отразилось не только на доступности питьевой воды, но и на сельском хозяйстве, а также электроэнергетике: гидроэлектростанции перестали вырабатывать ток.

Подобная ситуация вызвала недовольство населения, которое усугубилось ввиду антикоронавирусных мер, забастовок нефтяников и уверенности местной суннитской арабской общины в том, что шиитский Тегеран проводит политику ее ущемления.

В результате произошла вспышка беспорядков, при которых уже были убиты два человека, включая одного полицейского.

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иран засуха
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