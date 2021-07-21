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Лыжница Егорова сравнила гонорары российских и европейских олимпийцев

  /   Обновлено: 21 июля 2021 20:09
Спорт
Лыжница Егорова сравнила гонорары российских и европейских олимпийцев
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 июля. Трехкратная чемпионка мира по лыжному спорту Любовь Егорова рассказала о гонорарах российских олимпийцев и объяснила, почему западные получают за Игры в разы больше.

Пресс-центр Медиагруппы «Патриот» провел конференцию, главной повесткой на которой стали предстоящие Олимпийские игры. Эксперты наглядно объяснили, из чего складывается гонорар российских спортсменов и как он соотносится с заработком западных коллег.

Многие граждане России считают, что спортсмены незаслуженно получают от государства квартиры или машины, поскольку и так имеют неплохой заработок. Этот миф опровергла шестикратная олимпийская чемпионка по лыжам Любовь Егорова.

«Они получают не ту зарплату, на которую они хотели бы претендовать. Могу сказать про зимние виды спорта, 1,5 тысячи евро платят спортсменам за рубежом. Это больше, чем наши получают», — рассказала спортсменка.

Обладательница Кубка мира по лыжному спорту объяснила, что в большинстве случаев гонорары зависят от спонсоров, и те суммы, которые готовы вкладывать западные команды, несопоставимы с российскими.

В рамках пресс-конференции Егорова также рассказала, что в преддверии Игр один из важных вопросов касается эмоционального состояния спортсменов. Лыжница объяснила, как ей удавалось справляться с таким состоянием.

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спорт патриот олимпиада гонорар
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