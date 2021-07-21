Несчастная любовь, месть и хулиганство: громкие преступления в российских школах

11 мая 2021 года Россию шокировала новость из Казани, где бывший ученик школы №175 Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение на учреждение, в котором ранее учился. Погибли 8 человек, включаю учительницу, пострадали еще 20 человек. 21 июля появилась информация, что Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева невменяемым в момент совершения преступления, но Следственный комитет не подтвердил завершение экспертизы в отношении «казанского стрелка».

Подобные трагедии по «американскому сценарию» в нашей стране случались и раньше. ФАН рассказывает о них подробнее.

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Москва (2014)

В 2014 году в российской школе впервые произошла стрельба из гражданского оружия учащимся общеобразовательного учреждения. 3 февраля ученик московской школы №263 пришел в учебное заведение с ружьем. Старшеклассник решил отомстить своему учителю географии и выстрелил в него. Педагог скончался на месте. Охранник школы, почувствовав неладное, незамедлительно вызвал полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, отчаянный школьник начал стрелять в них. В результате один сотрудник полиции был убит, второй получил ранение. Молодому человеку предъявили обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы преступника признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Брянск (2014)

Вторая школьная трагедия случилась в том же 2014 году, но уже в декабре и в Брянске. В раздевалке спортивного зала один из учеников достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол школы. Одна из пуль отрикошетила от пола в ногу одноклассницы 15-летнего преступника. Школьница попыталась скрыть этот факт, заявив в травмпункте учреждения о том, что получила травму на улице по пути в школу. Врачи, конечно же, определили у девочки пулевое ранение мизинца стопы и обратились в полицию.

Находка (2016)

18 марта 2016 года в одной из школ города Находки случилась страшное. Молодой человек одной из учениц пришел в школу, чтобы выяснить отношения со своей девушкой. На место хоть и вызвали полицию, но 19-летний молодой человек сумел проникнуть в кабинет директора, где сидела 15-летняя девушка. Парень ударил ножом свою возлюбленную, от чего она скончалась, после чего покончил жизнь самоубийством. Как стало известно, накануне трагедии восьмиклассница решила расстаться с убийцей.

Ивантеевка (2017)

5 сентября 2017 года один из учеников школы №1 в городе Ивантеевке Московской области устроил настоящий теракт. Девятиклассник напал на свою учительницу с кухонным топориком, устроил стрельбу из пневматического пистолета и разбросал по школе дымовые шашки. К счастью, никто не погиб, пострадали учительница, которая вела математику и информатику, и еще трое учащихся. После случившегося педагог призналась, что ранее подросток рассказывал своим одноклассникам о желании устроить стрельбу в школе, но всерьез его слова никто не воспринимал.

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Высоковск (2017)

28 ноября 2017 года в подмосковном Высоковске ученик школы №1 ударил ножом в шею своего одноклассника. Пострадавший отделался лишь ранением. В ходе допроса выяснилось, что таким образом молодой человек хотел отомстить своему обидчику, который над ним неоднократно издевался.

Пермь (2018)

15 января 2018 года в одной из школ Перми ученик и его знакомый с ножами напали на четвероклассников. В результате инцидента пострадала учительница и шестеро детей. Оба нападавших были задержаны на месте происшествия. В результате экспертизы один из нападавших был признан невменяемым и отправлен на лечение. Действия второго преступника расценили как покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, из хулиганских побуждений.

Улан-Удэ (2018)

19 января в школе района Сосновый Бор города Улан-Удэ в Бурятии один из учеников учреждения напал с топором на семиклассников и учительницу. Преступник бросил «коктейль Молотова» в одно из школьных помещений прямо во время урока в седьмом классе, а затем начал нападать на выбегающих детей. В результате инцидента пострадали семь человек: учительница русского, шесть учеников и сам нападавший. Кроме того, преступник поджег школу — возгорание удалось ликвидировать — и попытался покончить с собой после задержания.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Стерлитамак (2018)

В 2018 году наблюдался какой-то нездоровый тренд совершения преступлений в школах. 18 апреля в школе №1 в Стерлитамаке в Башкирии ученик коррекционного класса напал с ножом на учителя и одноклассницу, после чего он, разлив бензин, поджег кабинет информатики. Пострадали четыре человека, включая самого преступника. Школьник был взят под стражу, несмотря на апелляционные жалобы и его родителей, требовавших домашний арест для преступника.

Керчь (2018)

17 октября 2018 года произошла страшная трагедия в Керчи — один из студентов четвертого курса Керченского политехнического колледжа взорвал на первом этаже учебного заведения самодельную бомбу, после чего открыл огонь по сотрудникам и учащимся учреждения. Стрелял 18-летний нападавший из помпового ружья. Погибли 20 человек. Сам убийца застрелился — его тело обнаружили в библиотеке.

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Благовещенск (2019)

14 ноября 2019 года студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ, находящегося в Благовещенске, применил зарегистрированное на него огнестрельное оружие. Студент воспользовался охотничьим ружьем после удаления его из аудитории из-за опоздания. Когда прибыла полиция, 19-летний юноша начал стрелять и по сотрудникам правоохранительных органов. В результате инцидента погиб один из учащихся учебного заведения. Сам нападавший, оказавшийся заблокированным в одной из аудиторий, совершил самоубийство.

Ранее в Госдуме РФ оценили информацию о признании «казанского стрелка» невменяемым. Накануне стало известно, что Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии, переведен в психиатрическую больницу московского СИЗО-2. Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью ФАН прокомментировал появившуюся в СМИ информацию по поводу невменяемости Ильназа Галявиева в момент совершения преступления.