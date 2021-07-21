Жителям Тульской области запретили ездить в лес и разводить костры

Тула, 21 июля. Особый противопожарный режим начнет действовать в Тульской области с четверга. Аномальная жара и отсутствие осадков значительно увеличили риск лесных пожаров.

С введением особого противопожарного режима жителям региона будет запрещено отправляться в лес. Въезд на лесную территорию возможен только по дорогам общего пользования, а также спецтранспорту. Кроме того, запрещено выжигание травы, разведение костров и сжигание мусора.

«На территории области фиксируется четвертый класс пожарной опасности», — отмечает пресс-служба главного управления МЧС России по Тульской области, обосновывая принятое решение.

Четвертый класс означает высокую пожароопасность. А вводимый особый режим позволит минимизировать риски возгораний и их последствий.

Ранее ФАН сообщал о тульских пожарных, спасших провалившегося в колодец теленка. Животное упало в яму во время выгула.