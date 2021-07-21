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Россия поставит в Перу 20 млн доз «Спутника V»
Весь мир
Россия поставит в Перу 20 млн доз «Спутника V»
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Лима, 21 июля. Правительство Перу подписало соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о закупке 20 млн доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщил уходящий президент южноамериканской страны Франсиско Сагасти.

С помощью 20 млн доз препарата от СOVID-19 власти государства, население которого составляет 33 млн человек, смогут осуществить вакцинацию 10 млн перуанцев.

Сагасти подчеркнул, что данное соглашение «подтверждает приверженность правительства обеспечить качественное здравоохранение и благосостояние народа». Президент добавил, что полученные дозы препарата будут использоваться для завершения плана по иммунизации, «который достаточно сильно отстает от графика».

По сообщению Минздрава Перу, вместе с российской вакциной у страны будет в общей сложности 98,8 млн доз препаратов от коронавируса, в том числе от Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca.

Министр здравоохранения Перу Оскар Угарте особо упомянул высокую эффективность российской вакцины, достигающей 91,4%.

«У нас есть эффективные и безопасные препараты, которые помогут борьбе с СOVID-19. Мы уже среди стран, которые достигли наибольшего прогресса в программе по иммунизации населения в Латинской Америке», — добавил Угарте.

«Сейчас в Перу наиболее спокойная фаза второй волны пандемии, однако мы должны быть готовы столкнуться с третьей волной, которую переживают другие государства», — отметил министр, подчеркнув обеспокоенность по поводу появления таких новых штаммов вируса, как «вариант дельта».

Согласно информации властей, в южноамериканском государстве уже более четырех млн человек получили обе дозы вакцины от коронавируса. Еще 10,9 млн граждан старше 12 лет привились только одной.

С начала пандемии в Перу было зарегистрировано более двух миллионов заражений, а также 195 тысяч смертей. По числу летальных исходов страна занимает первое место в мире по количеству случаев на 100 тысяч жителей.

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перу спутник V
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