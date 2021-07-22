В 70 лет — красавчик: Никита Джигурда через ФАН поздравил Олега Газманова с юбилеем

Москва, 21 июля. Певец, композитор, поэт, актер, продюсер, заслуженный артист РФ, народный артист РФ Олег Газманов сегодня празднует 70-й день рождения. Что отличает артиста от многих его коллег по сцене, в беседе с Федеральным агентством новостей поделился актер театра и кино, исполнитель Никита Джигурда.

Собеседник ФАН рассказал о своем отношении к всенародно любимому исполнителю.

«Олег Газманов — настоящий профессионал! Это неоспоримо. У него великолепные песни. Были у него так называемые запрещенные песни. Такой Газманов мне больше нравился, когда он не просто развлекает-отвлекает, но и затрагивает острые социальные темы. Моя любимая песня у него — «Офицеры»! Эта песня — гимн, ода настоящим офицерам», — сообщил актер.

Никита Джигурда назвал также еще несколько отличительных черт Олега Газманова, которые выделяют его среди ряда звезд.

«Он профессионал своего дела, с открытым сердцем, работоспособный. Он работает с живым звуком, с музыкантами. Это дорогого стоит. Умение создавать хиты — это безусловный талант. Многие исполнители поют хорошие песни, но у Олега — несколько десятком шлягеров. Это отличает его от многих других прекрасных артистов», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он поведал, как в свое время ему довилось познакомиться с поэтом.

«Мы работали с ним в 1990-е годы. Снимались в передаче у Юрия Никулина «Клуб «Белый попугай». Когда я познакомился с Мариной Анисиной (супруга Джигурды. — Прим. ФАН) в шоу «Танцы на льду», Олег участвовал в проекте. Я знаю, что он очень общительный, душевный человек, без звездных закидонов. В 70 лет — красавчик, выглядит великолепно. Когда на него смотришь, не верится, что это его возраст», — подытожил Никита Джигурда.

Ранее режиссер Александр Прошкин в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актера Василия Мищенко. По словам собеседника, артист служит для молодого поколения камертоном естественности актерского поведения.