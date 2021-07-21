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Молодежь ЦАР обвинила Францию в неоколониализме и выступила за сотрудничество с Россией
Весь мир
Молодежь ЦАР обвинила Францию в неоколониализме и выступила за сотрудничество с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 21 июля. Елисейский дворец окончательно утратил влияние на территории ЦАР. С каждым днем недовольство местных жителей растет.

Центральноафриканцы обвиняют французов в неоколониализме, эксплуатации африканских ресурсов, навязывании своих интересов и вмешательстве в дела суверенного государства.

Молодежь ЦАР заявила, что не доверяет Франции и ее деятельности. Они не видят смысла в бесконечных саммитах, на которых рассматривают любые вопросы, кроме тех, что действительно важны для положения населения.

Десятилетиями местные жители требовали справедливых компромиссов и взаимовыгодного сотрудничества, однако европейцы заинтересованы только в продвижении своих интересов.

Молодежь ЦАР обвинила Францию в неоколониализме и выступила за сотрудничество с Россией
pixabay.com  / 

Настоящего союзника население республики видит в России. По их мнению, Москва уважает суверенитет и самобытность ЦАР, а также внесла огромный вклад в развитие страны.

Именно консультативная поддержка российских инструкторов помогла национальной армии разгромить конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» и вернуть страну к мирной жизни. Гуманитарная помощь также существенно облегчила существование гражданам, пострадавшим от действий радикалов. Центральноафриканцы ожидают укрепления партнерства между странами и верят, что это пойдет на пользу двум государствам.

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