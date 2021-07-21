Белый дом анонсировал визит Зеленского в США 30 августа

Вашингтон, 21 июля. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон 30 августа, информацию об этом подтвердила пресс-служба Белого дома.

Как говорится в сообщении, визит Зеленского подтвердит поддержку Вашингтоном суверенитета Украины, а также «тесное сотрудничество в энергетике».

Ранее Зеленский заявил, что власти Украины хотят видеть предметный диалог с Брюсселем по поводу перспектив членства в Европейском союзе. Он напомнил, что в декабре состоится саммит лидеров ЕС и представителей государств — участников программы «Восточное партнерство». Однако формат является «полуживым», так как у Европы, по мнению Зеленского, нет стратегического видения целей такого сотрудничества.