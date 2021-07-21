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Абрамченко предложила новый формат контроля за локальными рынками
Экономика
Абрамченко предложила новый формат контроля за локальными рынками
rosreestr.ru  /  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

Москва, 21 июля. Новую концепцию по контролю за ситуацией в малых форматах торговли предложила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Зампредседателя правительства напомнила, что власти распорядились увеличить количество ярмарок, рынков и объектов нестационарной торговли в регионах. Чтобы лучше понимать положение дел, она попросила президента Владимира Путина поручить губернаторам взять эти торговые точки под личный контроль.

«На это сейчас нужно сделать особый упор... Владимир Владимирович, мы обращаемся к Вам с просьбой поручить главам регионов взять эту работу под личный контроль», — отметила Абрамченко.

На совещании главы государства с членами кабмина вице-премьер также рассказала о положении дел на рынке гречневой крупы. По ее словам, россиянам не грозит дефицит продукта — объем предложения достаточный.

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Все новости / Экономика / Абрамченко предложила новый формат контроля за локальными рынками
торговля рынки ярмарки регионы россии абрамченко
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