Итальянский журналист не видит Кокорина в основном составе «Фиорентины»

Флоренция, 21 июля. Шансы футболиста Александра Кокорина на игру в стартовом составе «Фиорентины» близки к нулю, считает спортивный журналист из Флоренции Андреа Джаннатазио.

«Фиорентина» стала одним из первых клубов чемпионата Италии, которые вышли из отпуска и начали проводить учебно-тренировочные сборы. Подопечные Винченцо Итальяно уехали на север страны и ближайшие несколько недель будут работать в небольшом местечке Моэна.

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин приехал в расположение клуба раньше своих партнеров по команде. Он хотел поработать над укреплением мышц крестообразных связок, которые разорвал три года назад, будучи еще игроком петербургского «Зенита».

Как бы нападающий не тренировался, Винченцо Итальяно практически наверняка будет использовать на острие атаки восходящую звезду «Фиорентины» Духана Влаховича, считает Андреа Джаннатазио.

«Итальяно четко дал понять, что на сегодняшний день видит Александра в роли форварда-наконечника. А это означает, что Кокорин — безусловный дублер Влаховича. Если учесть, что Влахович на сегодня главная звезда «Фиорентины», то шансы Кокорина стать основным игроком команды кажутся сегодня минимальными», — заявил итальянский журналист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг слухи о выдвинутых Российскому футбольному союзу условиях. Наставник, судя по информации в Сети, якобы выставил ультиматум после предложения возглавить сборную России.