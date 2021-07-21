История Evergreen: как связано судно Ever Given с резиновыми утками в Тихом океане

Пока весь мир наблюдал за контейнеровозом Ever Given от Evergreen, который сел на мель в Суэцком канале и перегородил движение судов, чем заблокировал один из самых оживленных морских торговых маршрутов, выяснилось, что тайваньская компания уже прославлялась другим инцидентом.

В январе 1992 года корабль, управляемый Evergreen и принадлежащий греческой организации Technomar Shipping, во время шторма выбросил в Тихий океан 28 800 пластмассовых игрушек для ванн. Тогда контейнеровоз Ever Laurel, идущий из Гонконга в американскую Такому, попал в непогоду.

За бортом оказалась партия изготовленных в Китае полых фигурок животных — желтый утенок, зеленая лягушка, красный бобер и синяя черепаха. Так, они начали многолетнее путешествие по мировому океану.

В 2011 г. писатель и журналист Донован Хон опубликовал книгу «Моби-Дак: правдивая история 28 800 пропавших в море игрушек для ванной, а также бичкомберов, океанологов, защитников окружающей среды и дураков, включая автора, которые пустились на их поиски».

«В течение многих лет личность судна оставалась в строжайшем секрете, но, сверившись со старыми расписаниями перевозок, сохраненными на поцарапанных катушках микрофишей в подвале библиотеки, я путем исключения решил эту загадку: кораблем был Ever Laurel, принадлежащий греческой компании Technomar Shipping и управляемый тайваньской Evergreen», — написал он.

В последующие годы океанографы использовали плавучие детские игрушки, прозванные «дружелюбными поплавками», для отслеживания морских течений. Утят, бобров, лягушек и черепах прибило ко многим дальним берегам, но прежде фигурки проплыли, по некоторым оценкам, более 27 тысяч километров. Теперь они предмет поиска коллекционеров.

Сейчас Evergreen управляет другим контейнеровозом под названием Ever Laurel, который собрали в 2012 году. Судно путешествует между Дальним Востоком и Южной Америкой.