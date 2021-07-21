Путин обратился к Си Цзиньпину после гибели людей из-за наводнения в Китае

Москва, 21 июля. Президент РФ Владимир Путин связался с председателем КНР Си Цзиньпином в связи со смертью людей после наводнения в Китае.

Российский лидер выразил соболезнования по случаю трагедии в провинции Хэнань. Он направил соответствующую телеграмму, подчеркнули в пресс-службе Кремля.

«Президент Российской Федерации передал слова искреннего сочувствия тем, кто потерял родных и близких в результате этого бедствия, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — гласит сообщение.

За прошедшие сутки на Центральный Китай обрушились мощные ливни, которые привели к наводнению. Из-за стихии пострадали более 30 тысяч человек, 25 погибли.