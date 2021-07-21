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Лавров отказался сравнивать работу по нефтяному вопросу при Байдене и Трампе
Политика
Лавров отказался сравнивать работу по нефтяному вопросу при Байдене и Трампе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров не стал сопоставлять работу экс-президента США Дональда Трампа и его преемника Джо Байдена в сфере стабилизации нефтяного рынка.

Дипломат дал интервью. Его собеседник напомнил о конструктивной роли бывшего главы США в достижении договоренностей по нефтяному вопросу. Трамп стал «одним из драйверов» образцовой кооперации для урегулирования проблемной ситуации, подчеркнул журналист. Он поинтересовался у руководителя МИД, обсуждалась ли стабилизация нефтяного рынка на саммите президента РФ Владимира Путина и Байдена. Лавров ответил отрицательно, но не стал сопоставлять усилия действующего американского лидера и его предшественника.

«Я не буду никого сравнивать. У каждого президента на каждом конкретном историческом этапе есть партнеры по переговорам. Тема переговоров возникает в зависимости от того, что конкретно сегодня является предметом общих интересов», — пояснил дипломат.

Ранее Трамп заявил о слабости администрации действующего президента США перед Россией. Бизнесмен сообщил, он смог бы избавить страну от энергетической зависимости за две недели.

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