Дизайнер объяснила, почему в доме главы ГИБДД Ставрополья стоял золотой унитаз

Москва, 21 июля. Дизайнер интерьеров Татьяна Рявкина оценила дизайн в особняке задержанного начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова.

Фотографии из дома Сафонова получены в ходе его задержания. Дизайнер подчеркнула, что называть «дворцом» этот объект будет не совсем корректно. По словам Рявкиной, на снимках вполне типичный загородный дом для верхне-среднего класса Московского региона.

Специалист отметила, что судя по планировке, в доме подразумевалось наличие прислуги. Она также указала на ряд функциональных недостатков жилища, передает MK.ru. Эксперт рассказала, что стиль оформления очень пестрый. Профессиональный дизайнер в проектировании интерьеров не участвовал, добавила Рявкина.

Она объяснила, что позолоченные унитазы и раковины ставят в том случае, если заказчикам, которые оформляют помещение в подобном стиле, хочется цветовой сочетаемости. Дизайнер отметила, что если интерьер выполнен с применением большого количества позолоченных деталей, то такой унитаз кажется гармоничным выбором.

Ведущая передачи «Квартирный вопрос» ранее оценила поместье главы Ставропольского ГИБДД. Она лаконично высказалась о его поместье.