Рост экспорта и расширение в Африку: чего добилась Турция вмешательством в дела Ливии

Анкара, 21 июля. Турция военным вторжением в Ливию в 2020 году преследовала цель экономического обогащения. Республика уже многого добилась, в том числе с помощью размещения своих сил в североафриканском государстве.

О размере этой выгоды и дальнейших планах Анкары член Совета внешнеэкономических связей (DEİK) Муртаза Каранфил рассказал агентству Anadolu.

Чиновник отметил заметный рост товарооборота после вмешательства Турции в ливийский кризис.

«В период с января по июнь экспорт в страну составил почти 1,2 млрд долларов, что на 72,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — похвастался Каранфил.

В связи с этим Анкара надеется, что Палата представителей в Тобруке утвердит государственный бюджет. Отсутствие финансового плана у Триполи является причиной приостановки ввоза турецких строительных материалов в североафриканскую страну.

Принятие законопроекта, по мнению бизнесмена, поспособствует возвращению деятельности компаний и увеличению поставок продукции в Ливию. Планируется, что размер экспорта в текущем году превысит отметку в 3 млрд долларов.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Использовать североафриканское государство Турция намерена и для насаждения своего влияния в других регионах. Каранфил отметил, что они «продолжат инициативы по созданию международной базы материально-технического снабжения» в стране с целью расширения на север в Европу и на юг в Африку.

В Анкаре уже рассчитали, что Ливия с ее 1770-километровой береговой линией на Средиземном море является воротами в Европу и Африку. Закрепившись в Триполи или Мисурате, турецкие бизнесмены смогут легко увеличить свой экспорт.

«Товары из Турции дойдут до Ливии всего за 4 дня, что дает преимущество местным производителям и экспортерам», — отметил Каранфил.

Бизнесмен, связанный прочными отношениями с правительством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкара планирует играть решающую роль, участвуя в проектах по восстановлению североафриканской страны. Однако он заметил, что «следует осторожно использовать эту возможность».

Турецкое вмешательство

5 января 2020 года Эрдоган официально объявил об отправке турецких военных в Триполи для поддержки группировок бывшего Правительства национального согласия (ПНС) против Ливийской национальной армии (ЛНА).

За полтора месяца до этого президент Турции подписал с главой ПНС Фаизом Сарраджем меморандум о сотрудничестве, который не признан мировым сообществом. Документ касался взаимодействия сторон в военной сфере.

Направляя на ливийские земли военизированные формирования, Анкара стремилась к получению экономических выгод. Республика воспользовалась уникальным шансом поправить свое финансовое положение и залатать дыры в бюджете за счет африканских богатств.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас Турция контролирует ряд военно-воздушных и военно-морских баз на западе Ливии. Для осуществления интервенции завербовано более 18 тысяч сирийских наемников. Еще порядка 10 тысяч экстремистов переброшено в Триполи, среди них насчитывается 2500 тунисцев. Страна продолжает доставлять оружие в нарушение международных резолюций и эмбарго ООН.

В октябре 2020 года конфликтующие стороны подписали в Женеве соглашение о постоянном прекращении огня. Документ подразумевает вывод всех иностранных сил с территории государства и заморозку предыдущих договоренностей, включая сделку Турции и триполитанских «властей».

Несмотря на призывы ливийских политиков и заявления международного сообщества, Анкара не выводит своих солдат и наемников из страны. Республика продолжает укреплять позиции на западе североафриканского государства, рассматривая его не иначе как свою колонию.