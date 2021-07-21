Хакеры требуют 50 млн долларов у Saudi Aramco за удаление похищенных данных

Эр-Рияд, 21 июля. Хакерская группа ZeroX похитила один терабайт конфиденциальной информации у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco и требует 50 миллионов долларов за удаление украденных данных.

Как сообщили киберпреступники, серверы были взломаны в 2020 году при помощи «уязвимости нулевого дня». В их распоряжении оказались персональные сведения о 14 254 работниках компании, копии счетов-фактур и контрактов, информация о трубопроводах и клиентах. По-видимому, «утек» и значительный объем данных, связанных с безопасностью, включая IP-адреса, точки Scada и точки доступа Wi-Fi, камеры наблюдения и так далее.

В настоящий момент ZeroX готовы продать весь терабайт информации через DarkNet каждому желающему за пять миллионов долларов, в то время как ее уничтожение обойдется в 50 миллионов долларов.

Тем временем в Saudi Aramco подтвердили факт утечки данных, однако было заявлено, что информация была получена не путем взлома серверов, а через неких третьих лиц.

«Недавно нам стало известно о разглашении ограниченного объема данных компании, которые хранились сторонними подрядчиками. Мы подтверждаем, что публикация этих сведений не влияет на наши операции, и компания продолжает поддерживать надежную позицию в области кибербезопасности», — говорится в сообщении.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Она является абсолютным мировым лидером по показателям добычи углеводородов и объемам разрабатываемых запасов. На ее долю приходится до 80% всех доходов королевства. Численность занятого персонала в 2016 году составляла свыше 65 тысяч человек.