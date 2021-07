Хакеры требуют 50 млн долларов у Saudi Aramco за удаление похищенных данных

Эр-Рияд, 21 июля. Хакерская группа ZeroX похитила один терабайт конфиденциальной информации у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco и требует 50 миллионов долларов за удаление украденных данных.

Как сообщили киберпреступники, серверы были взломаны в 2020 году при помощи «уязвимости нулевого дня». В их распоряжении оказались персональные сведения о 14 254 работниках компании, копии счетов-фактур и контрактов, информация о трубопроводах и клиентах. По-видимому, «утек» и значительный объем данных, связанных с безопасностью, включая IP-адреса, точки Scada и точки доступа Wi-Fi, камеры наблюдения и так далее.

#Hackers have stolen 1 TB of proprietary #data belonging to Saudi #Aramco and are offering it for sale on the #darknet.#CyberSecurity, #infosec, #cybercrimehttps://t.co/6ljlXobu1O pic.twitter.com/Xpfv1GDI8j