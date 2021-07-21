После избиения сына Стаса Пьехи возбудили уголовное дело

Санкт-Петербург, 21 июля. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения семилетнего сына артиста Стаса Пьехи в поселке Рощино, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Маленького сына Пьехи госпитализировали после избиения соседкой. По словам очевидцев, женщина запретила детям играть с сыном музыканта и прогнала его. В ответ мальчик проткнул карандашом принадлежащий ей надувной бассейн.

После этого разъяренная дама схватила мальчика и с силой швырнула о землю. Ребенок сильно ударился головой, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы тела.

В Следственном комитете сообщали, что для возбуждения дела нужно было дождаться официального заключения медиков. Тяжесть причиненного вреда еще предстоит установить.