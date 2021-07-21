Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 20:36
20:35
Спорт
Капелло отреагировал на сообщения о желании второй раз возглавить сборную России
20:35
Технологии
Хакеры оформляют кредиты на ваши аккаунты на «Госуслугах»
20:34
Происшествия
Задержанный глава ставропольского ГИБДД рассказал об отношении к дизайну в замке
20:33
Политика
Путин и Меркель провели телефонные переговоры по «Северному потоку — 2»
20:30
Политика
Внешнеторговая палата ФРГ и России назвала хорошим знаком соглашение по «СП-2»
20:28
Весь мир
Немецкие журналисты поддержали главу ЦАР в борьбе с необоснованным оружейным эмбарго
20:28
Общество
Систему мониторинга такси запустят в Москве с 1 августа
20:27
Политика
США предпочли не рисковать отношениями с Германией в вопросе «СП-2»
20:26
Экономика
Названы самые популярные меры господдержки среди бизнесменов Челябинской области
20:24
Политика
Украина осталась недовольна соглашением США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
Все новости

После избиения сына Стаса Пьехи возбудили уголовное дело

  /   Обновлено: 21 июля 2021 19:57
Происшествия
После избиения сына Стаса Пьехи возбудили уголовное дело
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Санкт-Петербург, 21 июля. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения семилетнего сына артиста Стаса Пьехи в поселке Рощино, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Маленького сына Пьехи госпитализировали после избиения соседкой. По словам очевидцев, женщина запретила детям играть с сыном музыканта и прогнала его. В ответ мальчик проткнул карандашом принадлежащий ей надувной бассейн.

После этого разъяренная дама схватила мальчика и с силой швырнула о землю. Ребенок сильно ударился головой, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы тела.

В Следственном комитете сообщали, что для возбуждения дела нужно было дождаться официального заключения медиков. Тяжесть причиненного вреда еще предстоит установить.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / После избиения сына Стаса Пьехи возбудили уголовное дело
избиение сын стас пьеха
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru