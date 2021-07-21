Педофил из Калининграда получил 14 лет колонии за сексуальное насилие над мальчиками

Калининград, 21 июля. Суд в Калининграде признал местного жителя виновным в сексуальном насилии сразу над несколькими подростками.

Такой информацией поделились в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Как утверждает следствие, речь идет о 34-летнем жители Гурьевского района, ранее не привлекавшемся к уголовной ответственности. В период с начала 2018 года по февраль 2020-го он, получив доверие тринадцати мальчиков не старше 12 лет, приглашал их к себе домой под предлогом игр в компьютер. В итоге он совершал в их отношении действия сексуального характера, а одного мальчика изнасиловал. Только в февраля прошлого года один из ребят решился рассказать страшную историю своим родителям.

Решением суда педофил был признан виновным в 25 преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевших, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Он получил 14,5 года тюрьмы, а также дополнительное наказание в виде одного года и 9 месяцев ограничения свободы.