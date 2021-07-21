Германия обязалась добиваться продления транзита российского газа через Украину

Вашингтон, 21 июля. Власти Германии будут обязаны добиваться от России продления транзита газа через Украину и после 2024 года, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Как отметила Нуланд во время слушаний в конгрессе, через три года истекает соглашение между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, поэтому Берлин обязан добиться пролонгации этого договора.

Кроме того, ФРГ обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против Москвы, если Москва будет «использовать энергию как оружие», сообщила представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза рискуют оказаться в условиях недостаточного газоснабжения из-за совместных усилий Польши, Украины и США. Перечисленные три государства сумели отложить дату запуска российского газопровода «Северный поток — 2».