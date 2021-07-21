Атака боевиков на северо-западе ЦАР унесла жизни восьми мирных граждан республики

Банги, 21 июля. Коммуна, расположенная в 12 километрах от города Босангоа на северо-западе ЦАР, подверглась нападению боевиков. В результате атаки погибли восемь мирных жителей.

Мотивы преступников неясны. Однако в район происшествия уже направлен отряд жандармов для преследования виновных и расследования инцидента.

Обстановка в северо-западных регионах ЦАР заметно ухудшилась за последние месяцы. Несмотря на разгром конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), в стране все еще действуют разрозненные отряды бандитов.

Боевики совершают нападения на дорогах и устанавливают мины, от которых страдают рядовые граждане. Особенно это заметно в префектурах, которые ранее находились под контролем группировки 3R.

Местное население обращается к правительству с просьбой укрепить безопасность в регионе, чтобы прекратить атаки радикалов. Власти республики работают над повышением боеготовности вооруженных сил, чтобы обеспечить мирную жизнь во всех уголках ЦАР.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Так, президент Фостен-Арканж Туадера в сопровождении министра обороны Клода Рамо Биро и начальника генерального штаба Зефирина Мамаду провел на днях инспекцию военного лагеря Кассаи. Кроме того, глава государства готовится к выступлению в Совете Безопасности ООН, от которого зависит снятие оружейного эмбарго против ЦАР.

Этот запрет давно утратил актуальность и теперь лишь препятствует перевооружению национальной армии. В свою очередь, остающиеся в стране бандиты не испытывают подобных затруднений, получая необходимое снаряжение контрабандным путем.