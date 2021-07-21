Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 20:36
20:35
Спорт
Капелло отреагировал на сообщения о желании второй раз возглавить сборную России
20:35
Технологии
Хакеры оформляют кредиты на ваши аккаунты на «Госуслугах»
20:34
Происшествия
Задержанный глава ставропольского ГИБДД рассказал об отношении к дизайну в замке
20:33
Политика
Путин и Меркель провели телефонные переговоры по «Северному потоку — 2»
20:30
Политика
Внешнеторговая палата ФРГ и России назвала хорошим знаком соглашение по «СП-2»
20:28
Весь мир
Немецкие журналисты поддержали главу ЦАР в борьбе с необоснованным оружейным эмбарго
20:28
Общество
Систему мониторинга такси запустят в Москве с 1 августа
20:27
Политика
США предпочли не рисковать отношениями с Германией в вопросе «СП-2»
20:26
Экономика
Названы самые популярные меры господдержки среди бизнесменов Челябинской области
20:24
Политика
Украина осталась недовольна соглашением США и ФРГ по «Северному потоку — 2»
Все новости

Атака боевиков на северо-западе ЦАР унесла жизни восьми мирных граждан республики
Весь мир
Атака боевиков на северо-западе ЦАР унесла жизни восьми мирных граждан республики
 /  Владимир Малявин

Банги, 21 июля. Коммуна, расположенная в 12 километрах от города Босангоа на северо-западе ЦАР, подверглась нападению боевиков. В результате атаки погибли восемь мирных жителей.

Мотивы преступников неясны. Однако в район происшествия уже направлен отряд жандармов для преследования виновных и расследования инцидента.

Обстановка в северо-западных регионах ЦАР заметно ухудшилась за последние месяцы. Несмотря на разгром конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), в стране все еще действуют разрозненные отряды бандитов.

Боевики совершают нападения на дорогах и устанавливают мины, от которых страдают рядовые граждане. Особенно это заметно в префектурах, которые ранее находились под контролем группировки 3R.

Местное население обращается к правительству с просьбой укрепить безопасность в регионе, чтобы прекратить атаки радикалов. Власти республики работают над повышением боеготовности вооруженных сил, чтобы обеспечить мирную жизнь во всех уголках ЦАР.

Атака боевиков на северо-западе ЦАР унесла жизни восьми мирных граждан республики
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Так, президент Фостен-Арканж Туадера в сопровождении министра обороны Клода Рамо Биро и начальника генерального штаба Зефирина Мамаду провел на днях инспекцию военного лагеря Кассаи. Кроме того, глава государства готовится к выступлению в Совете Безопасности ООН, от которого зависит снятие оружейного эмбарго против ЦАР.

Этот запрет давно утратил актуальность и теперь лишь препятствует перевооружению национальной армии. В свою очередь, остающиеся в стране бандиты не испытывают подобных затруднений, получая необходимое снаряжение контрабандным путем.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Атака боевиков на северо-западе ЦАР унесла жизни восьми мирных граждан республики
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru