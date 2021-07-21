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Лукашенко заподозрил Германию в руководстве белорусскими террористами

  /   Обновлено: 21 июля 2021 19:43
Политика
Лукашенко заподозрил Германию в руководстве белорусскими террористами
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Минск, 21 июля. Действующими на территории Белоруссии террористами могут руководить из Германии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

В последнее время официальный Минск видит, что Германия руководит белорусскими террористами, отметил Лукашенко. По его словам, при попытках совершения терактов на территории республики правоохранители задержали много людей. Собранные данные были отправлены руководству Германии, но Минск так и не получил ответа от Берлина, рассказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко обвинил США в антибелорусских провокациях. Подготовкой выпадов занимались американские политики, а спецслужбы приводили провокации в действие, сказал он.

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белоруссия террористы лукашенко германия
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