Хакеры оформляют кредиты на ваши аккаунты на «Госуслугах»

Москва, 21 июля. Мошенники не останавливаются. Несмотря на появление сложных систем безопасности, хакеры всегда найдут пути обхода, найдут новые способы обмануть нерадивых граждан, пишет 3dnews.

С недавних пор хакеры начали взламывать учетные записи россиян на сайте госуслуг и оформлять на них кредиты. Об этом журналистам из РБК рассказали эксперты по безопасности. По словам специалистов, в будущем ситуация усугубится, и призвали быть внимательнее.

Как заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, хакеры используют для взлома учетных записей подбор паролей и утечки данных.

Ульянов призвал всех пользователей «Госуслуг» подключить двухфакторную аутентификацию и поставить более сложные пароли.

Тем не менее даже при соблюдении таких мер, по словам эксперта, полную безопасность это не гарантирует.

Все началось с того, что в начале июля пользователи госуслуг начали жаловаться на взломы учетных записей. Они рассказывали, как мошенники меняли в аккаунтах телефонные номера и электронную почту, после чего отправляли заявки на микрозаймы и кредиты.

Ранее сообщалось, как более двух миллионов россиян записались на вакцинацию через портал «Госуслуги».