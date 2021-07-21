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Хакеры оформляют кредиты на ваши аккаунты на «Госуслугах»
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Технологии
Хакеры оформляют кредиты на ваши аккаунты на «Госуслугах»
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 21 июля. Мошенники не останавливаются. Несмотря на появление сложных систем безопасности, хакеры всегда найдут пути обхода, найдут новые способы обмануть нерадивых граждан, пишет 3dnews

С недавних пор хакеры начали взламывать учетные записи россиян на сайте госуслуг и оформлять на них кредиты. Об этом журналистам из  РБК рассказали эксперты по безопасности. По словам специалистов, в будущем ситуация усугубится, и призвали быть внимательнее. 

Как заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, хакеры используют для взлома учетных записей подбор паролей и утечки данных.

Ульянов призвал всех пользователей «Госуслуг» подключить двухфакторную аутентификацию и поставить более сложные пароли.

Тем не менее даже при соблюдении таких мер, по словам эксперта, полную безопасность это не гарантирует.

Все началось с того, что в начале июля пользователи госуслуг начали жаловаться на взломы учетных записей. Они рассказывали, как мошенники меняли в аккаунтах телефонные номера и электронную почту, после чего отправляли заявки на микрозаймы и кредиты.  

Ранее сообщалось, как более двух миллионов россиян записались на вакцинацию через портал «Госуслуги».  

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