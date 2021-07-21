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Эрдоган заявил, что Турция не будет депортировать сирийских беженцев
Весь мир
Эрдоган заявил, что Турция не будет депортировать сирийских беженцев
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Оттер

Анкара, 21 июля. Анкара не будет высылать из страны беженцев в Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я предельно ясно выражаюсь. Они нашли убежище у нас. Они умоляют о безопасности. Мы не можем сказать им, чтобы они возвращались туда, где они были», — сказал он журналистам, которые сопровождали его во время визита на Северный Кипр.

Утверждения Эрдогана прозвучали в ответ председателю оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Кемалю Кылычдароглу, который ранее заявил, что отправит сирийцев на родину, если его фракция придет к власти через два года. По словам политика, это станет одним из пяти приоритетов его правительства.

«Мы восстановим наши отношения с сирийским руководством и направим посла в Дамаск, — сказал политик в своем видеообращении. — Я получу финансирование от стран Евросоюза для строительства школ и предприятий для сирийцев».

Кылычдароглу отметил, что его план депортировать почти 3,7 миллиона беженцев обратно в Сирию не является расистским. Однако он напомнил, что турецкие рабочие были недовольны тем, что сирийцы заняли их места.

«Сирийцы — наши родственники. Однако я верю, что они будут намного счастливее, если будут жить на той земле, на которой родились», — заключил лидер оппозиции.

В ответ на это видеообращение Эрдоган заявил, что намерение Кылычдароглу выслать сирийцев из страны является принудительной депортацией, то есть нарушением норм международного права.

Турки против беженцев

Антисирийские настроения в Турции в последние годы продолжают оставаться высокими. Несмотря на это, опрос, проведенный Университетом Кадир Хас в апреле и мае среди 1 000 участников в 26 провинциях, показал, что тенденция несколько ослабла по сравнению с прошлым годом.

Примерно 46% респондентов заявили, что они недовольны присутствием сирийских беженцев, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Две трети опрошенных сказали, что не верят, что сирийцы когда-либо вернутся в свою родную страну.

Согласно официальным данным, в начале июля в Турции было зарегистрировано 3 685 839 беженцев из Сирии. Однако республика также является домом для многих нелегальных мигрантов из Азии и Африки.

Ранее кадры в социальных сетях, на которых были запечатлены десятки афганцев, свободно въезжающих на турецкую территорию с границы с Ираном, вызвали негативную реакцию общественности. Поток уроженцев Афганистана в Турцию значительно усилился после начала вывода американских войск из южноазиатского государства и продвижения боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Сначала в МВД страны отвергли подлинность видеозаписей, но затем администрация провинции Ван объявила, что задержала почти 1 500 афганцев.

После этого в соцсетях началась публичная кампания националистически настроенных турецких пользователей. Многие аккаунты разместили овальную отметку на своей фотографии профиля с турецкими флагами, которая гласит: «Я не хочу, чтобы беженцы были в моей стране. Остановите безмолвное вторжение».

При этом эти пользователи отмечают, что их акция не носит расистский характер, поскольку такие требования, как надежная защита границ и возвращение мигрантов, являются логичными.

Шантаж Анкары

Несмотря на недовольство турецких граждан, в реальности официальная Анкара препятствует возвращению граждан Сирии домой. Правительство Эрдогана во всеуслышание заявляет о проблемах, которые создают беженцы, и шантажирует Евросоюз, фактически вымогая деньги на содержание сирийцев. В противном случае турки грозятся перестать сдерживать поток мигрантов.

В марте 2020 года турецкие власти исполнили угрозу, и бежавшие от войны люди предсказуемо хлынули в Европу. Они с боем прорывались через границу с Грецией, чтобы затем попасть вглубь континента в поисках счастливой жизни.

Эрдоган заявил, что Турция не будет депортировать сирийских беженцев
Федеральное агентство новостей  / Сергей Среда, Алексей Буров

Тем временем сами граждане САР ожидают скорейшего возвращения на родину, поскольку находятся в Турции в ужасных условиях. Обездоленным людям приходится жить в палатках без элементарных бытовых удобств. 

Те, кому удалось вернуться домой, отмечают, что если бы Анкара отпустила сирийских граждан, то они бы с радостью вернулись. Однако Турция создает препятствия даже на бытовом уровне. На пограничном пункте «Маабар Кесаб» введен запрет на пересечение границы на автомобиле. Из-за этого возвращающимся домой семьям приходится перетаскивать тяжелые баулы с вещами на руках.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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