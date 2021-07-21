Эрдоган заявил, что Турция не будет депортировать сирийских беженцев

Анкара, 21 июля. Анкара не будет высылать из страны беженцев в Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я предельно ясно выражаюсь. Они нашли убежище у нас. Они умоляют о безопасности. Мы не можем сказать им, чтобы они возвращались туда, где они были», — сказал он журналистам, которые сопровождали его во время визита на Северный Кипр.

Утверждения Эрдогана прозвучали в ответ председателю оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Кемалю Кылычдароглу, который ранее заявил, что отправит сирийцев на родину, если его фракция придет к власти через два года. По словам политика, это станет одним из пяти приоритетов его правительства.

«Мы восстановим наши отношения с сирийским руководством и направим посла в Дамаск, — сказал политик в своем видеообращении. — Я получу финансирование от стран Евросоюза для строительства школ и предприятий для сирийцев».

İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız. Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden biridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu video da bunun taahhüdü olarak burada dursun istedim. pic.twitter.com/5kE4csutCo — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 16, 2021

Кылычдароглу отметил, что его план депортировать почти 3,7 миллиона беженцев обратно в Сирию не является расистским. Однако он напомнил, что турецкие рабочие были недовольны тем, что сирийцы заняли их места.

«Сирийцы — наши родственники. Однако я верю, что они будут намного счастливее, если будут жить на той земле, на которой родились», — заключил лидер оппозиции.

В ответ на это видеообращение Эрдоган заявил, что намерение Кылычдароглу выслать сирийцев из страны является принудительной депортацией, то есть нарушением норм международного права.

Турки против беженцев

Антисирийские настроения в Турции в последние годы продолжают оставаться высокими. Несмотря на это, опрос, проведенный Университетом Кадир Хас в апреле и мае среди 1 000 участников в 26 провинциях, показал, что тенденция несколько ослабла по сравнению с прошлым годом.

Примерно 46% респондентов заявили, что они недовольны присутствием сирийских беженцев, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Две трети опрошенных сказали, что не верят, что сирийцы когда-либо вернутся в свою родную страну.

Suriyeli mülteciler ülkemize sığınırken savaştan kaçıp ailecek gelmişlerdi kadın, çocuk, eş... Afganistan'dan gelenlerin hepsi yetişkin erkek! Umarım Sebebini tahmin ediyorsunuzdur!..#SınırlarıKapat pic.twitter.com/awbsjgGxaE — Çatlak Filozof (@catlakfilozof1) July 12, 2021

Согласно официальным данным, в начале июля в Турции было зарегистрировано 3 685 839 беженцев из Сирии. Однако республика также является домом для многих нелегальных мигрантов из Азии и Африки.

Ранее кадры в социальных сетях, на которых были запечатлены десятки афганцев, свободно въезжающих на турецкую территорию с границы с Ираном, вызвали негативную реакцию общественности. Поток уроженцев Афганистана в Турцию значительно усилился после начала вывода американских войск из южноазиатского государства и продвижения боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Van’ın dört bir yanından ülkemize giriş yapan Afgan mülteciler. pic.twitter.com/sublyLb14b — ????Muhbir (@AjansMuhbir) July 19, 2021

Сначала в МВД страны отвергли подлинность видеозаписей, но затем администрация провинции Ван объявила, что задержала почти 1 500 афганцев.

После этого в соцсетях началась публичная кампания националистически настроенных турецких пользователей. Многие аккаунты разместили овальную отметку на своей фотографии профиля с турецкими флагами, которая гласит: «Я не хочу, чтобы беженцы были в моей стране. Остановите безмолвное вторжение».

При этом эти пользователи отмечают, что их акция не носит расистский характер, поскольку такие требования, как надежная защита границ и возвращение мигрантов, являются логичными.

Türkiye’nin demografik yapısının bozulmaması, Türk gençlerinin işsiz kalmaması ve başta Suriyeliler olmak üzere ülkelerinde iç savaş sona eren milletlerin kendi vatanlarında yaşaması için #ÜlkemdeMülteciİstemiyorum pic.twitter.com/2nSihLYsjY — Mert (@mertdillays) July 18, 2021

Шантаж Анкары

Несмотря на недовольство турецких граждан, в реальности официальная Анкара препятствует возвращению граждан Сирии домой. Правительство Эрдогана во всеуслышание заявляет о проблемах, которые создают беженцы, и шантажирует Евросоюз, фактически вымогая деньги на содержание сирийцев. В противном случае турки грозятся перестать сдерживать поток мигрантов.

В марте 2020 года турецкие власти исполнили угрозу, и бежавшие от войны люди предсказуемо хлынули в Европу. Они с боем прорывались через границу с Грецией, чтобы затем попасть вглубь континента в поисках счастливой жизни.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда, Алексей Буров

Тем временем сами граждане САР ожидают скорейшего возвращения на родину, поскольку находятся в Турции в ужасных условиях. Обездоленным людям приходится жить в палатках без элементарных бытовых удобств.

Те, кому удалось вернуться домой, отмечают, что если бы Анкара отпустила сирийских граждан, то они бы с радостью вернулись. Однако Турция создает препятствия даже на бытовом уровне. На пограничном пункте «Маабар Кесаб» введен запрет на пересечение границы на автомобиле. Из-за этого возвращающимся домой семьям приходится перетаскивать тяжелые баулы с вещами на руках.

1 Организация запрещена на территории РФ.