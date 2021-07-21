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Олимпиада, COVID-19, наводнения — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
Общество
Олимпиада, COVID-19, наводнения — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» проведет свое пятое заседание 24 июля, в субботу, в 13:00. Как обычно, на площадке медиацентра «Патриот» соберутся топовые журналисты Москвы и Петербурга, чтобы обсудить актуальные события прошедшей недели.

Открытие многострадальной Олимпиады в Токио, катастрофические наводнения в Европе и в Китае, очередной пик заболеваемости COVID-19 в России и странах ЕС, начало 30-го Чемпионата России по футболу, коррупционный скандал в МВД Ставрополья и другие события минувшей недели обсудят в рамках традиционного уже мероприятия для журналистов региона — в пресс-клубе «Петербургский уикенд».

В эту субботу гостями клуба станут:

  • Константин Придыбайло, корреспондент RT;
  • Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций;
  • Кирилл Смирнов, главный редактор «Петербургского дневника», генеральный директор ОАО «Петроцентр»;
  • Андрей Краско, телеведущий, советский и российский актер театра и кино; 
  • Игорь Ливанов, советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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