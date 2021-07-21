Олимпиада, COVID-19, наводнения — что обсудят в пресс-клубе «Петербургский уикенд»

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» проведет свое пятое заседание 24 июля, в субботу, в 13:00. Как обычно, на площадке медиацентра «Патриот» соберутся топовые журналисты Москвы и Петербурга, чтобы обсудить актуальные события прошедшей недели.
Открытие многострадальной Олимпиады в Токио, катастрофические наводнения в Европе и в Китае, очередной пик заболеваемости COVID-19 в России и странах ЕС, начало 30-го Чемпионата России по футболу, коррупционный скандал в МВД Ставрополья и другие события минувшей недели обсудят в рамках традиционного уже мероприятия для журналистов региона — в пресс-клубе «Петербургский уикенд».
В эту субботу гостями клуба станут:
- Константин Придыбайло, корреспондент RT;
- Александр Малькевич, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций;
- Кирилл Смирнов, главный редактор «Петербургского дневника», генеральный директор ОАО «Петроцентр»;
- Андрей Краско, телеведущий, советский и российский актер театра и кино;
- Игорь Ливанов, советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894
Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55