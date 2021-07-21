Мать Стаса Пьехи впервые прокомментировала избиение семилетнего внука

Москва, 21 июля. Известная эстрадная исполнительница и телеведущая Илона Броневицкая впервые дала комментарий по инциденту, который произошел с ее семилетним внуком Петром Пьехой.

Внук артистки пострадал от рук соседки Ирины Безбородовой, которая, якобы защищая своих детей, толкнула мальчика. В результате падения у сына известного артиста Стаса Пьехи диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

Оказалось, что бабушка пострадавшего не в курсе происходящего. Илона Броневицкая рассказала, совсем недавно узнала об инциденте.

«Сын Пьехи — это к Пьехе. Он знает что-то, он и скажет. Я не свидетель. Сейчас вот только еду. Я просто была в отъезде, сейчас еду в Москву. Не могу ничего сказать, меня застала эта история не дома», — сообщила артистка NEWS.ru.

Подробности о произошедшем и состоянии своего внука Илона Броневицкая планирует узнать после возвращения в столицу, когда сможет лично поговорить со своим сыном.

Инцидент в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом произошел 18 июля. Ирина Безбородова напала не только на семилетнего сына артиста, но и на его бывшую тещу. Мальчика сразу госпитализировали. По факту нападения проводится проверка.