Вашингтон, 21 июля. Руководство США достигло договоренности с Германией на тему газопровода «Северный поток — 2», заявила заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд.

По словам Нуланд, в ближайшее время Вашингтон обнародует детали договоренности с ФРГ по «СП-2». Она добавила, что Германия обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей через Украину.

«Сегодня обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей», — сообщила представитель Госдепа журналистам.

Ранее экономист и официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода заявил, что честная конкуренция на мировом энергетическом рынке все-таки существует, а судьбу «Северного потока — 2» уже определяет экономический смысл, не политика. Он добавил, что после сделки США и Германии Украина перестанет быть транзитной державой.