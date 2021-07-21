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Перечислены российские туристические города с самой дешевой арендой жилья
Экономика
Перечислены российские туристические города с самой дешевой арендой жилья
wikipedia.org  /  Андрей Бутко / CC BY-SA 3.0

Москва, 21 июля. Стоимость краткосрочной аренды жилья снизилась в некоторых курортных городах России, свидетельствуют данные сервиса по продаже и аренде недвижимости ЦИАН.

Наибольшее падение цен зафиксировано в населенных пунктах, располагающихся на берегу Волги, говорится в исследовании, проведенном экспертами ЦИАН.

Максимальное сокращение показателя наблюдается в Самаре. Там аренда жилья подешевела на 26%. В Нижнем Новгороде ценник упал на 16,2%, а в Волгограде — на 13,9%.

Аналитики также выяснили, что посуточная аренда объектов в туристических городах РФ оказалась на 78% дешевле стоимости гостиничных номеров. Выгоднее всего арендовать квартиры, располагающиеся в курортных районах на Черном море и в Кавказских Минеральных Водах. Снять житье здесь можно минимум за 1700 рублей, передает «ФедералПресс».

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