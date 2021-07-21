Политолог Друзь напомнил, за что «Яблоко» может стать «нежелательной организацией»

Партия «Яблоко», действительно, работает во зло нашему государству и должна быть запрещена, заявил ФАН политолог Игорь Друзь.

Напомним, что лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в радиоэфире сегодня заявил, что партию «Яблоко» в ближайшие годы включат в число нежелательных организаций и запретят из-за ее антироссийских позиций по Крыму, Донбассу и другим важным политическим вопросам.

«Мне трудно судить, запретят ли «Яблоко» в России и когда это может произойти. Но на сайте партии размещен меморандум, пункт 9 которого гласит, что территория России, полуостров Крым, должен быть отчужден. На том же сайте размещены статьи, в которых историческое воссоединение Крыма и России по результатам всенародного референдума называется «незаконной аннексией». Все это грубым образом нарушает российское законодательство и является пропагандой нарушения территориальной целостности нашей страны», — заявил политолог.

По мнению эксперта, для обеспечения безопасности России партия «Яблоко», безусловно, должна быть запрещена, ее необходимо лишить регистрации и разобраться с источниками ее финансирования.

«Она работает во зло нашему государству, продвигает русофобские идеи и ведет деструктивную деятельность. Один из лидеров «Яблока», Григорий Явлинский, много раз встречался с американскими дипломатами и всегда поддерживает антироссийские инициативы. Очень хотелось бы, чтобы наши следственные органы занялись «Яблоком» вплотную», — подчеркнул собеседник ФАН.

Игорь Друзь высказал мнение, что, несмотря на успешную разработку новейших сверхмощных видов оружия, они могут оказаться бесполезны, если не обезвредить врага, который ведет подрывную деятельность внутри страны.

Аналитик напомнил, что СССР имел мощную армию и ядерные ракеты, но все это не спасло его от краха, так как в Политбюро сидели Яковлев, Горбачев, Шеварнадзе и прочие предатели. По словам Друзя, подобная ситуация никогда не должна повториться.

Ранее в интервью ФАН политолог Сергей Марков припечатал марионеточный режим Киева за обслугу Вашингтона.