Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 19:06
19:05
Происшествия
Полицейские оцепили два банка и торговый центр в Смоленске
19:05
Общество
Власти Чили разрешили экстренное применение вакцины «Спутник V»
19:04
Экономика
Борьба с «Северным потоком — 2» может обернуться для Европы дефицитом газа
19:04
Весь мир
Австралия может вернуть военный и дипломатический контингент в Афганистан
19:02
Общество
ФАН узнал последние подробности о самочувствии сына Пьехи после избиения
19:01
Экономика
Выдавать гранты пострадавшему от локдауна бизнесу предложили в Минэкономразвития
19:00
Политика
Депутаты парламента Андалузии устроили погоню за крысой в ходе заседания
19:00
Украина
«И муха не пролетит»: Киев снова ограничил украинцам выезд в Россию 
18:59
Видео
Петербуржец проплыл 42 км и попал в Книгу рекордов России
18:57
Политика
Лавров рассказал об удивившем его пункте в соглашении Германии и США по «СП-2»
Все новости

Лавров рассказал об удивившем его пункте в соглашении Германии и США по «СП-2»
Политика
Лавров рассказал об удивившем его пункте в соглашении Германии и США по «СП-2»
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 21 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал проект соглашения Германии и США по газопроводу «Северный поток — 2», о котором ранее заявили в СМИ.

Глава ведомства призвал дождаться итогового заявления Берлина и Вашингтона, так как пока информация есть только в СМИ, и она может быть неполной и недостоверной.

«Поражает, если это правда, договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна», — удивился российский министр.

Слухи о возможном введении санкций против России из-за «СП-2» Москву не поразили, но если ситуация сложится именно так, это будет печально, добавил Лавров. Он также напомнил о незаконности и неприемлемости санкций Евросоюза и назвал их «перенятой у США вредной привычкой». Запад не интересует культура дипломатии и переговоров, заключил глава МИД РФ.

Ранее советник Госдепа США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон не просил Украину перестать критиковать газопровод «Северный поток — 2». По словам чиновника, США стремятся к конструктивному партнерству с Украиной.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров рассказал об удивившем его пункте в соглашении Германии и США по «СП-2»
лавров мид рф интервью
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru