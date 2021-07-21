Лавров рассказал об удивившем его пункте в соглашении Германии и США по «СП-2»

Москва, 21 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал проект соглашения Германии и США по газопроводу «Северный поток — 2», о котором ранее заявили в СМИ.

Глава ведомства призвал дождаться итогового заявления Берлина и Вашингтона, так как пока информация есть только в СМИ, и она может быть неполной и недостоверной.

«Поражает, если это правда, договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна», — удивился российский министр.

Слухи о возможном введении санкций против России из-за «СП-2» Москву не поразили, но если ситуация сложится именно так, это будет печально, добавил Лавров. Он также напомнил о незаконности и неприемлемости санкций Евросоюза и назвал их «перенятой у США вредной привычкой». Запад не интересует культура дипломатии и переговоров, заключил глава МИД РФ.

Ранее советник Госдепа США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон не просил Украину перестать критиковать газопровод «Северный поток — 2». По словам чиновника, США стремятся к конструктивному партнерству с Украиной.