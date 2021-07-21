Люксембург предлагает выдвинуть вопрос членства Венгрии в ЕС на референдум

Люксембург, 21 июля. Евросоюзу следует провести референдум по вопросу дальнейшего членства Венгрии в Евросоюзе, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Вероятнее всего, результат референдума будет не в пользу Будапешта. Об этом дипломат рассказал в интервью изданию Der Spiegel.

«Нужно в ЕС провести референдум по вопросу, хотят ли граждане мириться с (премьер-министром Венгрии Виктором. — Прим. ФАН) Орбаном в ЕС», — подчеркнул Ассельборн.

Ранее заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что Украина не станет членом Евросоюза и НАТО в ближайшее время. По его словам, вступление в различные альянсы является суверенным правом Киева.