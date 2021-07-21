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Сахалинский приют «Дом милосердия» для мам и малышей могут закрыть из-за долгов
Общество
Сахалинский приют «Дом милосердия» для мам и малышей могут закрыть из-за долгов
pixnio.com

Южно-Сахалинск, 21 июля. Сахалинский «Дом милосердия», созданный для помощи мамам с маленькими детьми, могут закрыть в скором времени.

Дело в том, что у благотворительного фонда «Радость жизни» закончились деньги на выплату заработной платы сотрудникам, а также на аренду земельного участка. При этом сейчас в «Доме милосердия» живут три молодые мамы и их дети. Отмечается, что ежемесячные расходы на содержание составляют 350 тыс. рублей.

«Мы понимаем, что это огромные суммы, но долг нужно погасить, выбора нет», — написала директор фонда Ольга Толкачева в Instagram-аккаунте.

По ее словам, рассчитывать на государственную поддержку не приходится, поскольку организация является благотворительной. За все время работы «Доме милосердия» нашли приют и восстановили силы 135 мам и 159 детей, пишет РИА «Сахалин-Курилы».

О тяжелом положении единственного на Сахалине приюта для мам стало известно еще несколько недель назад. Чтобы заработать хоть какие-то деньги, на первом этаже приюта открыли частный детский сад.

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сахалин благотворительность приют
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