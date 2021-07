Эмиратское лобби: как ближайший сторонник Трампа продвигал интересы Абу-Даби на Западе

Министерство юстиции США заявило об аресте Томаса Баррака, являвшегося одним из главных соратников миллиардера Дональда Трампа и сыгравшего важную роль в его победе на президентских выборах 2016 года. 74-летний американец ливанского происхождения обвиняется в лоббировании интересов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на Западе.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в предъявленных Барраку пунктах обвинения, а также в материалах дела, рассмотренного федеральным судом Нью-Йорка.

Семь пунктов обвинения

Баррак, отрицающий обвинения, проходит по громкому делу не один. Внимание правоохранителей также привлекли 27-летний бывший топ-менеджер инвестиционной компании Barrack Мэтью Граймс и 43-летний бывший деловой партнер Barrack и эмиратский бизнесмен Рашид Аль Малик, которым вменяется тайная работа на разведку ОАЭ. Последний не был арестован, так как покинул пределы США три года назад

«Обвиняемые неоднократно использовали дружеские отношения Баррака с кандидатом (Дональдом Трампом — прим. ред.) и доступ к нему, высокопоставленным должностным лицам кампании и правительства, а также американским СМИ для продвижения политических целей иностранного правительства, при этом скрывая свою лояльность [ОАЭ]», — заявил Марк Леско, исполняющий обязанности помощника генерального прокурора США по национальной безопасности.

Обвинительные заключения в отношении Баррака сводятся к тому, что он использовал свою близость к Трампу и должность внешнего советника для продвижения интересов Объединенных Арабских Эмиратов, а также ввел следователей в заблуждение дачей ложных показаний при допросе в 2019 году.

Thomas Barrack, chairman of Trump's 2017 inauguration, has been arrested amid a continuing investigation into inauguration funds that were allegedly misused.https://t.co/96WxPGqJCq — Public News DC (@PublicNewsDC) July 21, 2021

В то время ФБР интересовалось деятельностью Аль Малика и его возможной работой на эмиратскую разведку. Баррак отрицал, что бизнесмен когда-либо просил его что-то сделать в интересах ОАЭ. Сейчас же установлен факт обратного.

«Сегодняшнее обвинительное заключение подтверждает непоколебимую приверженность ФБР искоренению тех лиц, которые думают, что могут манипулировать системой в ущерб Соединенным Штатам и американскому народу», — сказал помощник директора ФБР Кэлвин Шиверс.

Деятельность в 2016-2020 гг.

По информации следствия, после победы Трампа на выборах в 2016 году обвиняемый запросил у высокопоставленных должностных лиц из ОАЭ «список пожеланий» касательно шагов Соединенных Штатов в Ближневосточном регионе в первые 100 дней, полгода, год и к концу президентства миллиардера. Прокуроры полагают, что Баррак имел прямой выход на наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна.

Thomas J. Barrack, a longtime friend to former president Donald Trump and a billionaire businessman, was arrested on Tuesday for violating foreign lobbying laws, officials said Tuesday.https://t.co/6gvRLOLtvF — Public News DC (@PublicNewsDC) July 21, 2021

Лидер Эмиратов не называется в документе прямо — он представлен как «Эмиратский чиновник 1», в описании которого четко прослеживается шейх. Например, сообщается, что этот самый «чиновник» встретился с Трампом в Белом доме 15 мая 2017 года. В этот день произошла встреча американского президента и Мухаммада бин Заида.

В заключении сообщается, что «Эмиратский чиновник 1» через Баррака сорвал планы США по проведению конференции в Кэмп-Дэвиде 2017 года, на которой предполагалось надавить на Эмираты и прочие страны Персидского залива для скорейшего окончания Катарского кризиса.

Tom Barrack also helped scuttle a proposed summit at Camp David with the UAE, Saudi Arabia, Bahrain and Egypt to address the blockade of Qatar.



The blockade of Qatar engineered by Jared Kushner to secure a $1.2 billion bailout for 666 Fifth Avenue.https://t.co/jJYXt7YmyF — Julie Laumann (@Otpor17) July 21, 2021

Также следователи раскрывают роль «Эмиратского чиновника 5», в котором угадывается посол ОАЭ в США Юсеф Аль Утейба. В течение переходного периода после победы Трампа этот человек направил Барраку письмо с просьбой уточнить, есть ли у того сведения о планируемых назначениях новой администрации на направлении внешней политики.

«Мне это известно, и мы работаем с ними в режиме реального времени. У нас есть региональный интерес на высоком уровне», — написал в ответ внешний советник, цитируют прокуроры.

При этом внешний советник использовал отдельный мобильный телефон с защищенным соединением для обмена сообщениями с официальными лицами ОАЭ. Таким образом, он на постоянной основе отправлял им информацию о планах Вашингтона касательно Ближнего Востока и делился непубличными мнениями высокопоставленных чиновников США.

Мотив и расследование

Разумеется, обвиняемый, по версии следователей, пошел на измену родине из корыстных интересов. Основанная им инвестиционная фирма Colony Capital (ныне — DigitalBridge) с 2016 года стала получать крупные инвестиции со стороны как самих ОАЭ, так и от их главного союзника в заливе — Саудовской Аравии. Из 1,5 миллиарда долларов вложений 474 миллиона поступили из фондов благосостояния, контроль над которыми принадлежит исключительно высшему руководству этих стран. Обвиняемый покинул пост руководителя собственной компании, но входит в совет директоров и владеет 10% ее акций.

Федеральное агентство новостей /

Как ни странно, Баррак привлек к себе внимание еще в первый год президентства Трампа, но в связи с совсем другим делом. В то время демократы инициировали беспочвенное расследование о якобы вмешательстве России в американские выборы, в ходе которого специальный прокурор Роберт Мюллер расследовал случаи нарушения «Закона о регистрации иностранных агентов» (FARA) в команде новоиспеченного государственного лидера. В соответствии с ним физические лица, политические партии и прочие организации, продвигающие в США интересы других стран, должны ставить Госдепартамент в известность насчет своей деятельности.

Прокурор смог предъявить обвинения нескольким помощникам Трампа, в том числе руководителю избирательной компании Полу Манафорту и его заместителю Рику Гейтсу. Баррака ему проверить не удалось, так как этот человек выходил за рамки следственного мандата. В результате Мюллер передал дело внешнего советника в прокуратуру США в Бруклине.

Trump's inner circle is awfully Swampy!



Manafort, Flynn, Cohen, Bannon, Gates, Giuliani, Stone, Weisselberg and now Barrack all either convicted, guilty, indicted or under criminal investigation. 1/10#TrumpCrimeSyndicate pic.twitter.com/rYgKSojdE7 — West LA Resister ????????????#Vaccinate #VoteBlue2022 (@45bestwords) July 21, 2021

Правительство будет добиваться конфискации имущества подсудимых, а прокуратура настаивает на содержании Баррака под стражей без права выхода под залог, так как он «чрезвычайно богатый и влиятельный человек, имеющий существенные связи с Ливаном, ОАЭ и Саудовской Аравией, что создает серьезную угрозу его бегства».

Раскрывшиеся обстоятельства могут повлиять на сделку по продаже высокотехнологичного американского оружия Эмиратам на 23 миллиарда долларов. Решение о ее заключении было принято еще при Трампе, несмотря на то, что почти все сенаторы от демократов проголосовали против. Представители Демпартии предпринимали попытку пересмотра соглашения после избрания Джо Байдена на пост президента, но новоизбранный американский лидер оставил договор в силе.

Лоббисты Ближнего Востока в Вашингтоне

Каждое серьезное государство стремится иметь собственных агентов влияния или разведчиков в странах, представляющих для него сколь-нибудь значимый интерес, и ОАЭ в данном случае не занимается чем-то из ряда вон выходящим.

Наряду с Эмиратами на Соединенные Штаты оказывает влияние Саудовская Аравия, главными задачами которой стали обеление репутации королевства после теракта 11 сентября 2001 года, информационные кампании для оправдания его внешнеполитических шагов и продвижение Арабской мирной инициативы, подразумевающей возвращение Израиля к границам 1967 года в обмен на нормализацию отношений.

The FBI "inadvertently" disclosed the identity of a Saudi official involved in supporting Al-Qaida hijackers on that day. https://t.co/OUqFvoB0rz — Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) July 15, 2021

Катар, в свою очередь, лоббирует свои интересы через американских конгрессменов. Благодаря этому Дохе удалось добиться открытия американской авиабазы Аль-Удейд в эмирате, что сильно осложняло его потенциальную оккупацию в ходе Катарского кризиса. Кроме того, агенты влияния провели работу над информационной осведомленностью истеблишмента о блокаде полуострова и нарушении международного права со стороны стран Персидского залива.

US fighter jets arrive in Qatar’s Al Udeid Air Base amid Afghanistan withdrawal https://t.co/I8yKN409vk via @dohanews — KERLIDOU Yves (@YvesKerlidou) May 5, 2021

Исходя из этого можно сделать вывод, что сеть влияния ОАЭ также не ограничивалась Барраком. Безусловно, он являлся ключевым лоббистом арабского государства, сыгравшим значимую для Абу-Даби роль, и его потеря — существенный удар для Эмиратов. Однако этот человек был «вскрыт» из-за случайного стечения обстоятельств и его нейтрализация не дает американским спецслужбам картину всей агентурной системы, выстроенной эмиратской разведкой.

Скорее всего, данное дело приведет к политическому скандалу и некоторой порче межгосударственных отношений, однако ОАЭ обладают достаточными ресурсами для восстановления или по крайней мере частичной компенсации потери Баррака в том или ином виде.