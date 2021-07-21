Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 19:06
19:05
Происшествия
Полицейские оцепили два банка и торговый центр в Смоленске
19:05
Общество
Власти Чили разрешили экстренное применение вакцины «Спутник V»
19:04
Экономика
Борьба с «Северным потоком — 2» может обернуться для Европы дефицитом газа
19:04
Весь мир
Австралия может вернуть военный и дипломатический контингент в Афганистан
19:02
Общество
Стала известна последняя информация о самочувствии сына Пьехи после избиения
19:01
Экономика
Выдавать гранты пострадавшему от локдауна бизнесу предложили в Минэкономразвития
19:00
Политика
Депутаты парламента Андалузии устроили погоню за крысой в ходе заседания
19:00
Украина
«И муха не пролетит»: Киев снова ограничил украинцам выезд в Россию 
18:59
Видео
Петербуржец проплыл 42 км и попал в Книгу рекордов России
18:57
Политика
Лавров рассказал об удивившем его пункте в соглашении Германии и США по «СП-2»
Все новости

Олимпийская чемпионка объяснила, кому мог быть выгоден допинговый скандал вокруг России

  /   Обновлено: 21 июля 2021 18:53
Спорт
Олимпийская чемпионка объяснила, кому мог быть выгоден допинговый скандал вокруг России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 июля. Олимпийская чемпионка по лыжному спорту Любовь Егорова прокомментировала допинговый скандал вокруг российских спортсменов на конференции Медиагруппы «Патриот».

Медиацентр «Патриот» организовал дискуссию на тему скандалов и резонансных событий в преддверии летних Олимпийских игр. Экспертами мероприятия выступили чемпионка мира по лыжам Любовь Егорова и призер международных чемпионатов по каратэ и джиу-джитсу Антон Соловьев.

Во время общения с журналистами спикеры вспомнили допинговый скандал вокруг российских легкоатлетов, который произошел в 2015 году. Егорова объяснила, могла ли резонансная история произойти из-за чьей-либо выгоды.

«Все возможно. Может быть, и в команде. Это такие виды спорта, когда может одна лодка поменяться на другую... Ну не может быть такого, когда готовят команду сборной России, что она не соответствует олимпийской лицензии», — предположила Егорова.

Олимпийская чемпионка отметила, что для предотвращения подобных ситуаций необходим дополнительный резерв. Кроме того, участникам олимпиады нужно лучше понять внутреннюю «кухню» соревнований, так как это огромная «мясорубка», констатировала она.

Спикеры также высказались о давлении, которое испытывают спортсмены перед соревнованиями. Егорова рассказала, сталкивалась ли она с такой проблемой на Олимпиаде.

 

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Олимпийская чемпионка объяснила, кому мог быть выгоден допинговый скандал вокруг России
допинг патриот олимпиада конференция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru