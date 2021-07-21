Олимпийская чемпионка объяснила, кому мог быть выгоден допинговый скандал вокруг России

Санкт-Петербург, 21 июля. Олимпийская чемпионка по лыжному спорту Любовь Егорова прокомментировала допинговый скандал вокруг российских спортсменов на конференции Медиагруппы «Патриот».

Медиацентр «Патриот» организовал дискуссию на тему скандалов и резонансных событий в преддверии летних Олимпийских игр. Экспертами мероприятия выступили чемпионка мира по лыжам Любовь Егорова и призер международных чемпионатов по каратэ и джиу-джитсу Антон Соловьев.

Во время общения с журналистами спикеры вспомнили допинговый скандал вокруг российских легкоатлетов, который произошел в 2015 году. Егорова объяснила, могла ли резонансная история произойти из-за чьей-либо выгоды.

«Все возможно. Может быть, и в команде. Это такие виды спорта, когда может одна лодка поменяться на другую... Ну не может быть такого, когда готовят команду сборной России, что она не соответствует олимпийской лицензии», — предположила Егорова.

Олимпийская чемпионка отметила, что для предотвращения подобных ситуаций необходим дополнительный резерв. Кроме того, участникам олимпиады нужно лучше понять внутреннюю «кухню» соревнований, так как это огромная «мясорубка», констатировала она.

Спикеры также высказались о давлении, которое испытывают спортсмены перед соревнованиями. Егорова рассказала, сталкивалась ли она с такой проблемой на Олимпиаде.