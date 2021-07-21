Украинский политик призвал Киев еще раз внимательно перечитать статью Путина

В начале июля 2021 года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины», в котором отдельно прописаны народы, сформировавшиеся на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. При этом русские, белорусы, венгры, греки, болгары и другие проживающие на Украине народности, исходя из документа, к коренным относиться не могут. Закон пока не вступил в силу, его еще должен подписать глава государства.

Москва резко раскритиковала этот документ. В Министерстве иностранных дел РФ его назвали дискриминационным и нарушающим основополагающие международные договоры в области прав человека, а президент РФ Владимир Путин отметил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко вновь решил сыграть на национальном вопросе, чтобы поднять свой рейтинг. Обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, он заявил о том, что якобы намерен «вернуть» Крым под контроль киевских властей уже через год. По словам экс-президента, уже через год полуостров «будет отмечать этот праздник в составе Украины».

«Верю, что совместными усилиями мы обязательно вернем Крым домой. И скоро в Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае!» — указал Порошенко.

instagram.com / @petroporoshenko

В свою очередь, известный украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал очередное заявление Петра Порошенко по поводу Крыма. По его словам, Украина больше никогда не увидит полуостров.

«Больной, конечно, он человек, поскольку живет в стране кривых зеркал. Я не знаю, какая ему сказка ночью приснилась, чтобы сделать такого рода заявление. Он уже семь лет об этом говорит. Не вернет он Крым никогда. Крымчане в 2014 году, оценив, что происходит в стране, провели референдум, чтобы воссоединиться с Россией. Все уже решено окончательно и бесповоротно», — сказал собеседник ФАН.

Специалист рассказал и о том, что Петр Порошенко делает подобного рода заявления лишь для одной цели — поднять свой рейтинг. Однако, напомнил политик, когда Порошенко был президентом Украины, он не выполнил ни одного обещания, данного крымским татарам.

«Порошенко ошибается, когда говорит о том, что мол крымские татары хотят «вернуться» в состав Украины. Напомню, что сейчас на территории полуострова официально три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский. Люди, проживающие в Крыму, прекрасно видят, как за последние годы преобразился полуостров. Когда Порошенко был президентом Украины, он не выполнил ни одного своего обещания, данного крымским татарам», — сказал эксперт.

facebook.com / avzhuravko

Политик призвал украинских политиков еще раз перечитать статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» и сделать выводы. Если же они сделаны не будут, то, отметил Журавко, Украина может прекратить свое существование.

«Подобные заявления Петр Порошенко делает с одной целью — поднять свой рейтинг. Он просто использует крымско-татарский вопрос в очередной раз. Он этим он ничего не изменит, а лишь только усугубит ситуацию внутри самой Украины. Это печально. Если киевские власти не изменят свою риторику, то, может быть, и некому будет в дальнейшем делать любые заявления, поскольку Украины уже не будет. Киевским властям еще раз нужно обратить внимание на статью Владимира Путина. Кто умеет читать, то поймет правильно. Я считаю, что скоро все эти лжеполитики Украины просто доиграются», — резюмировал Алексей Журавко.

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