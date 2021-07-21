Беременная Нюша примерила откровенное платье

Москва, 21 июля. Слухи о второй беременности певицы Анны Шурочкиной, более известной как Нюша, ходят еще с весны. Они возникли не на пустом месте. Причиной стало ее появление на премии премии Glamour Eco Award и публикация в Instagram. Очевидцы отметили, что девушка заметно поправилась, а самые внимательные даже сумели заметить животик. Но подобные разговоры о звездах не редкость, однако такие разговоры ходят про разных звезд систематически, да и сама артистка поначалу опровергла этот факт.

Но в этот раз разговоры велись не зря: Нюша призналась, что беременна, при помощи интересного приема — девушка снялась в клипе на свою песню «Небо знает», в конце которого показала округлившийся живот.

Следующим этапом стала публикация поста в Instagram, где Нюша впервые показала себя беременной. При этом Нюша не стала изменять себе и примерила откровенное, экстремально короткое платье. Оно настолько обтягивало ее большой живот, что подписчики заметили крупный пупок, который, как известно, виден у всех беременных женщин.

Ранее сообщалось, как Нюша, будучи беременной, появилась в жакете вместо платья на премии «Жара».