Барецкий рассказал, как разгрыз банку с пивом в корабле Безоса на земной орбите

Суборбитальный корабль New Shepard, который 20 июля поднял на 100 километров над уровнем моря миллиардера Джеффа Безоса, его младшего брата Марка, бывшую профессиональную летчицу 82-летнюю Уолли Франк, а также 18-летнего космического туриста из Голландии Оливера Деймена. Вместе с тем известно, что шаттл рассчитан на шестерых человек. Учитывая дороговизну полета, сложно представить, что бизнесмен Безос просто оставил эти места пустыми — и, как рассказал в интервью для ФАН президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий, тот действительно не упустил своей выгоды.

«Должен признать — это я был тем самым «секретным» пассажиром, — заявил он. — К сожалению, из-за моих габаритов мне пришлось взять сразу два посадочных места, иначе на корабле просто не осталось бы свободного пространства».

По словам собеседника ФАН, он был вынужден попросить Безоса о секретности, поскольку, как представитель ритуального бизнеса, опасался обвинений в получении нелегальных доходов, «которые уже некуда девать, кроме как на космические приключения». Сам же полет ему не понравился.

«Тесно там как-то было, — поделился впечатлениями писатель. — Да и бабушка эта постоянно на здоровье жаловалась, мешала видами наслаждаться. Джефф почти все время молчал: оказалось, что он довольно замкнутый человек, и как я ни пытался его разговорить, он все время как-то тушевался. Скучная компания, в общем, собралась, попрыгали там пять минут в невесомости, абрикосы эти ртами половили, ну и все».

Режиссер заявил, что для того, чтобы не умереть со скуки, он был вынужден порвать зубами пивную банку.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

«В итоге заляпаны оказались все: и Безос, и брат его, и даже эта старушка-летчица, — посетовал собеседник ФАН. — Состояние невесомости сильно усугубило ситуацию! Спас же нас 18-летний голландец: оглянуться мы не успели, как он съел все эти сферические пивные клочки, которые летали по кораблю — сразу видно, что студент!»

Несмотря на это, остальные члены экипажа, по словам Барецкого, сильно обиделись на него и заставили досрочно прервать полет.

«Меня погрузили в мини-шаттл в виде гроба, рассчитанный на одного человека, и отправили на поверхность Земли, когда мы пролетали над Россией, — рассказал президент Союза профессиональных ритуальных агентов. — Приземлился я на знакомом мне кладбище под Питером, добрался до остановки и на маршрутке доехал до дома. Дома уже посмотрел по телеку, как Безос вылезает из New Shepard — весь залитый моим пивом».

Писатель подчеркнул, что это не последний полет в космос, в котором он участвует: впереди его ожидают приключения на корабле Илона Маска, с которым, по словам режиссера, «уже имеется договоренность».

«Цены, конечно, он заломил космические, так что нам с коллегами по ритуальному бизнесу придется скинуться, чтобы купить мне билет, — признал Барецкий. — Сам я такие бабки не потяну».

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