Глава правительства ЦАР поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Банги, 21 июля. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра лично поздравил мусульман, проживающих в первом районе столицы страны, с праздником Курбан-байрам.

Глава правительства вместе с президентом республики Фостен-Арканжем Туадера приняли участие в торжественной молитве в мечети Гобонго. После этого Дондра в сопровождении жены отправился пешком от дома к дому, чтобы разделить с соотечественниками важнейший для представителей исламского верования день.

Мусульмане в ЦАР серьезно пострадали во время гражданской войны 2013 года. Последствия конфликта 8-летней давности до сих пор не преодолены, однако некоторые успехи на этом направлении прослеживаются.

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Так, представители самой молодой из авраамических религий приняли участие в подготовке республиканского диалога, инициированного Туадера. Кроме того, началось постепенное возвращение относящихся к исламской конфессии граждан ЦАР из мест временного пребывания в родные общины на севере страны. Об этом рассказал заместитель префекта Босангоа Иддо Малессмбе.

Все это стало результатом ликвидации вооруженных группировок, действовавших на территории ЦАР. Теперь власти имеют возможность уделять повышенное внимание экономической и социальной сферам.