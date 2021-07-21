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ВМС Британии вывели из эксплуатации первый тральщик класса Sandown для Украины
Армия
ВМС Британии вывели из эксплуатации первый тральщик класса Sandown для Украины
wikipedia.org  /  Bruce Davidson / CC BY-SA 2.5

Киев, 21 июля. ВМС Британии вывели из эксплуатации тральщик HMS Blyth класса Sandown, который вскоре будет передан ВМС Украины.

По данным украинских СМИ, именно этот корабль станет первым тральщиком, переданным Украине в рамках контракта с британским минобороны. Отмечается, что ВМС Британии в будущем планируют списать все корабли данного проекта, которые находятся на вооружении с 2001 года.

Весной текущего года на Украине заявляли, что планируют закупить два тральщика у британских партнеров. Примечательно, что денег у Киева на эту сделку нет, поэтому Лондон согласился выделить кредит. Стоимость тральщиков не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Британия отказывается поставлять Киеву комплектующие для десантно-штурмовых катеров. По мнению экспертов, Лондон опасается за сохранность своих военных секретов. Отмечалось также, что Украина практически лишилась своего флота, передает «Царьград».

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