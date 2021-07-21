ВМС Британии вывели из эксплуатации первый тральщик класса Sandown для Украины

Киев, 21 июля. ВМС Британии вывели из эксплуатации тральщик HMS Blyth класса Sandown, который вскоре будет передан ВМС Украины.

По данным украинских СМИ, именно этот корабль станет первым тральщиком, переданным Украине в рамках контракта с британским минобороны. Отмечается, что ВМС Британии в будущем планируют списать все корабли данного проекта, которые находятся на вооружении с 2001 года.

Весной текущего года на Украине заявляли, что планируют закупить два тральщика у британских партнеров. Примечательно, что денег у Киева на эту сделку нет, поэтому Лондон согласился выделить кредит. Стоимость тральщиков не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Британия отказывается поставлять Киеву комплектующие для десантно-штурмовых катеров. По мнению экспертов, Лондон опасается за сохранность своих военных секретов. Отмечалось также, что Украина практически лишилась своего флота, передает «Царьград».