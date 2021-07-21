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В Русском географическом обществе заявили о начале сотрудничества с коллегами из Сирии
Общество
В Русском географическом обществе заявили о начале сотрудничества с коллегами из Сирии
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Москва, 21 июля. Русское географическое общество (РГО) и Сирийское географическое общество (СГО) заключили соглашение о сотрудничестве.

Меморандум о взаимопонимании подписали первый вице-президент РГО Николай Касимов и президент СГО Осама Кадур. В рамках сотрудничества планируется просветительская и культурная деятельность, а также обмен опытом в области географии и смежных наук.

Также будут организованы различные научно-практические конференции, симпозиумы и семинары. Кроме того, организации планируют поощрять взаимное участие образовательных учреждений двух стран в международных олимпиадах по географии.

«Сирийское географическое общество было создано в 1956 году на базе Департамента географии Дамасского университета», — говорится на сайте Русского географического общества.

Весной этого года на базе Дамасского университета прошла выставка победителей работ фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». В организации подчеркнули, что на осень запланирован показ этой экспозиции и в других городах Сирии.

Член РГО Юрий Коробов ранее обсудил с представителями танзанийских властей возможность расширения сотрудничества между Россией и Танзанией. В первую очередь был затронут вопрос популяризации русского языка в африканских странах.

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