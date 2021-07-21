Двое россиян пострадали в ДТП на юге в Турции

Анкара, 21 июля. Два гражданина России получили травмы во время аварии на юге Турции. Инцидент случился на горной дороге в уезде Алании. Джип перевозил иностранцев и местных.

В результате ДТП есть жертвы: скончался один иностранец, также пострадали девять человек, включая двух россиян. Их доставили в больницу, медики оказывают им всю необходимую помощь.

По предварительной версии, водитель джипа не справился с управлением, в результате машина улетела в обрыв. В настоящее время правоохранители устанавливают личность организатора экскурсии, а также наличие у него лицензии на перевозку. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Автомобиль Toyota Land Cruiser съехал в кювет после столкновения с фурой на трассе в Смоленской области. Водитель внедорожника и три его пассажира скончались на месте от полученных травм, сообщала газета A42.RU.