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Представитель МакSим объяснила происхождение слухов о ее здоровье
Общество
Представитель МакSим объяснила происхождение слухов о ее здоровье
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 21 июля. Пиар-менеджер артистки Марины Максимовой, известной как МакSим, Яна Богушевская рассказала, откуда берутся новые подробности о состоянии певицы.

Представитель артистки рассказала, что больница, в которой лежит Максимова, большая, и информацию о ее состоянии может обсуждать с журналистами каждый. Однако она уверена, что разные рода «сливы» и слухи не имеют никакого отношения к лечащим врачам звезды.

«Это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придет этим заниматься», – объяснила Богушевская в интервью РИА Новости.

Пиар-менеджер Максимовой добавила, что ежедневно лично сталкивается с разными версиями о здоровье звезды. Большинство «сливов» не имеют никого отношения даже к больнице, в которой лечат МакSим. Богушевская считает, что в основном за это отвечает желтая пресса, сообщает сайт 360tv.ru.

Ранее Богушевская призвала поклонников артистки не верить информации от посторонних источников. Пиар-менеджер заявила, что достоверными данными о состоянии Максимовой располагают только она и директор артистки Маргарита Соколова.

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