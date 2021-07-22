В нем есть народная интонация: режиссер Александр Прошкин об актере Василии Мищенко

Москва, 22 июля. Актер и режиссер театра и кино, кинопродюсер, заслуженный артист Российской Федерации Василий Мищенко сегодня празднует 66-й день рождения. В беседе с Федеральным агентством новостей кинорежиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации Александр Прошкин рассказал о наиболее ярких, на его взгляд, чертах именинника.

Собеседник ФАН поделился впечатлениями, оставшимися после совместной работы с именинником над фильмом «Назад в степь к сарматам».

«Я к нему отношусь с большой нежностью. Он — очень органичный актер. В нем есть очень народная интонация, узнаваемая зрителем. У него чудесное чувство юмора. Он — очень достоверен во всех ситуациях. Хороший артист с хорошей школой «Современника» (московский театр «Современник». — Прим. ФАН)», — сообщил кинорежиссер.

Александр Прошкин также отметил еще целый ряд качеств всенародно любимого артиста.

«Он — человек чрезвычайно симпатичный в общении. Очень открытый. Легкий. С чудесным чувством юмора. Очень толерантный к партнеру. Он весьма доброжелательно относится к молодым актерам, помогает им. Для них он — некий камертон естественности актерского поведения на площадке», — поведал собеседник ФАН.

ТАСС / Артем Геодакян

В завершение он поделился сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«От души поздравляю его. Желаю ему, самое главное, крепчайшего здоровья. Пусть он всегда будет доволен тем материалом, который ему предоставляется в кино и в театре», — подытожил Александр Прошкин.

Ранее режиссер Виталий Павлов в беседе с ФАН поздравил с днем рождения актрису Ирину Розанову. По словам собеседника, в мастерстве импровизации артистка не уступала Армену Джигарханяну и Василию Бочкареву.