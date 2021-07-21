Режиссер Чардымский рассказал, как снималась картина о контр-адмирале Климове

Санкт-Петербург, 21 июля. Российский режиссер и сценарист Алексей Чардымский рассказал, как создавался фильм о кавалере Ордена Александра Невского контр-адмирале Анатолии Климове.

В ходе организованного Медиагруппой «Патриот» брифинга член Союза кинематографистов РФ объяснил, почему нужно знать и помнить историю страны, а также поделился воспоминаниями о работе в кино и создании фильмов на военную тематику. Чардымский рассказал, что с трепетом относится к тому времени, когда он снимал картину, посвященную российскому контр-адмиралу Климову.

«Я написал сценарий, который назывался «Параллели памяти». Это история интересная, она о поколении военных. Мы с Анатолием Дмитриевичем договариваемся и начинаем снимать. Он в главной роли», — рассказал режиссер.

Стоит отметить, что документальная картина была показана в эфире Пятого канала в 2005 году. По словам Чардымского, он до сих пор поддерживает отношения с ветеранами, которые принимали участие в съемках.

«До сих пор с ними общаюсь, кто остался в живых. Это такие могучие, мужественные люди, в то же время простые и добрые», — говорит он.

Чардымский с сожалением отметил, что в этом году не сможет посетить главный военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге, потому что его не будет в городе.