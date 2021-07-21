Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 19:05
19:04
Экономика
Борьба с «Северным потоком — 2» может обернуться для Европы дефицитом газа
19:04
Весь мир
Австралия может вернуть военный и дипломатический контингент в Афганистан
19:02
Общество
Стала известна последняя информация о самочувствии сына Пьехи после избиения
19:01
Экономика
Выдавать гранты пострадавшему от локдауна бизнесу предложили в Минэкономразвития
19:00
Политика
Депутаты парламента Андалузии устроили погоню за крысой в ходе заседания
19:00
Украина
«И муха не пролетит»: Киев снова ограничил украинцам выезд в Россию 
18:59
Видео
Петербуржец проплыл 42 км и попал в Книгу рекордов России
18:57
Политика
Лавров рассказал об удивившем его пункте в соглашении Германии и США по «СП-2»
18:57
Происшествия
Металлический ящик с 60 тысячами рублей похитили из офиса компании в Петербурге
18:55
Общество
Обратившийся к Путину блогер подозревает «Омский каучук» в покупке постов в соцсетях
Все новости

Режиссер Чардымский рассказал, как снималась картина о контр-адмирале Климове

  /   Обновлено: 21 июля 2021 18:37
Общество
Режиссер Чардымский рассказал, как снималась картина о контр-адмирале Климове
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 июля. Российский режиссер и сценарист Алексей Чардымский рассказал, как создавался фильм о кавалере Ордена Александра Невского контр-адмирале Анатолии Климове.

В ходе организованного Медиагруппой «Патриот» брифинга член Союза кинематографистов РФ объяснил, почему нужно знать и помнить историю страны, а также поделился воспоминаниями о работе в кино и создании фильмов на военную тематику. Чардымский рассказал, что с трепетом относится к тому времени, когда он снимал картину, посвященную российскому контр-адмиралу Климову.

«Я написал сценарий, который назывался «Параллели памяти». Это история интересная, она о поколении военных. Мы с Анатолием Дмитриевичем договариваемся и начинаем снимать. Он в главной роли», — рассказал режиссер.

Стоит отметить, что документальная картина была показана в эфире Пятого канала в 2005 году. По словам Чардымского, он до сих пор поддерживает отношения с ветеранами, которые принимали участие в съемках.

«До сих пор с ними общаюсь, кто остался в живых. Это такие могучие, мужественные люди, в то же время простые и добрые», — говорит он.

Чардымский с сожалением отметил, что в этом году не сможет посетить главный военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге, потому что его не будет в городе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Режиссер Чардымский рассказал, как снималась картина о контр-адмирале Климове
климов фильм чардымский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru