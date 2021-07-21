Лидер общественного движения ЦАР требует отставки посла Франции

Банги, 21 июля. Координатор движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи обвинил французского посла Жан-Марка Гросгурина в политических диверсиях против властей ЦАР. Активисты требуют его отставки.

По словам общественника, Гросгурин намеренно препятствует выдаче виз для высших чинов республики. Косимачи осудил действия посла Франции и потребовал призвать его к ответу.

«Гросгурин злоупотребляет полномочиями в ЦАР. Его необходимо признать персоной нон грата за недоверие представителям суверенного государства», — заявил глава общественного движения.

Действия Елисейского дворца и французских дипломатов не первый раз вызывают недовольство среди центральноафриканцев. Ранее Париж обвинили в попытке захватить контроль над добычей природных ресурсов в ЦАР посредством сохранения оружейного эмбарго против республики. Местные жители уверены, что интересы европейцев направлены не на защиту населения, а на поддержание позиций в мировых рейтингах.