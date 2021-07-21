Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 19:05
19:04
Весь мир
Австралия может вернуть военный и дипломатический контингент в Афганистан
19:02
Общество
Стала известна последняя информация о самочувствии сына Пьехи после избиения
19:01
Экономика
Выдавать гранты пострадавшему от локдауна бизнесу предложили в Минэкономразвития
19:00
Политика
Депутаты парламента Андалузии устроили погоню за крысой в ходе заседания
19:00
Украина
«И муха не пролетит»: Киев снова ограничил украинцам выезд в Россию 
18:59
Видео
Петербуржец проплыл 42 км и попал в Книгу рекордов России
18:57
Политика
Лавров рассказал об удивившем его пункте в соглашении Германии и США по «СП-2»
18:57
Происшествия
Металлический ящик с 60 тысячами рублей похитили из офиса компании в Петербурге
18:55
Общество
Обратившийся к Путину блогер подозревает «Омский каучук» в покупке постов в соцсетях
18:54
Весь мир
Глава правительства ЦАР поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Все новости

Спортсмены рассказали о давлении на соревнованиях

  /   Обновлено: 21 июля 2021 18:39
Спорт
Спортсмены рассказали о давлении на соревнованиях
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 июля. Трехкратная чемпионка мира по лыжному спорту Любовь Егорова и общественный деятель Антон Соловьев объяснили, сталкиваются ли спортсмены с психологическим давлением перед Играми.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию на тему самых резонансных событий в преддверии летней Олимпиады в Токио. В качестве спикеров дискуссии выступили олимпийская чемпионка по лыжному спорту, обладательница Кубка мира Любовь Егорова и призер международных соревнований по каратэ и джиу-джитсу Антон Соловьев.

Один из наиболее важных вопросов был связан с эмоциональным состоянием спортсменов. Егорова вспомнила, как чувствовала себя под давлением перед Играми.

«Я приехала на свои две Олимпийские игры, и на меня уже повесили олимпийские медали. Вы не представляете, какой груз ответственности был... Уже ходили и говорили корреспонденты, что я олимпийская чемпионка... Но заранее нельзя вешать медали. Это чувствуется, потому что спортсмен очень эмоциональный, каждый момент чувствуется, особенно на пике формы», — объяснила Егорова.

Соловьев отметил, что олимпийские игры невозможны без давления. Общественный деятель подчеркнул: когда вся страна наблюдает за спортсменом, от его действий на Олимпиаде зависит вся дальнейшая жизнь, а иначе «уже неинтересно».

Олимпиада в Токио подверглась критике задолго до своего старта. Зампредседателя партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович разобрался в авторской колонке для ФАН, с чем связаны недовольства летними Играми.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Спортсмены рассказали о давлении на соревнованиях
токио патриот олимпиада конференция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru