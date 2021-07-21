Спортсмены рассказали о давлении на соревнованиях

Санкт-Петербург, 21 июля. Трехкратная чемпионка мира по лыжному спорту Любовь Егорова и общественный деятель Антон Соловьев объяснили, сталкиваются ли спортсмены с психологическим давлением перед Играми.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию на тему самых резонансных событий в преддверии летней Олимпиады в Токио. В качестве спикеров дискуссии выступили олимпийская чемпионка по лыжному спорту, обладательница Кубка мира Любовь Егорова и призер международных соревнований по каратэ и джиу-джитсу Антон Соловьев.

Один из наиболее важных вопросов был связан с эмоциональным состоянием спортсменов. Егорова вспомнила, как чувствовала себя под давлением перед Играми.

«Я приехала на свои две Олимпийские игры, и на меня уже повесили олимпийские медали. Вы не представляете, какой груз ответственности был... Уже ходили и говорили корреспонденты, что я олимпийская чемпионка... Но заранее нельзя вешать медали. Это чувствуется, потому что спортсмен очень эмоциональный, каждый момент чувствуется, особенно на пике формы», — объяснила Егорова.

Соловьев отметил, что олимпийские игры невозможны без давления. Общественный деятель подчеркнул: когда вся страна наблюдает за спортсменом, от его действий на Олимпиаде зависит вся дальнейшая жизнь, а иначе «уже неинтересно».

Олимпиада в Токио подверглась критике задолго до своего старта. Зампредседателя партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович разобрался в авторской колонке для ФАН, с чем связаны недовольства летними Играми.