Режиссер Чардымский рассказал неочевидный фактор могущества ВМФ РФ

Санкт-Петербург, 21 июля. Военно-морской флот России стал заметно лучше и эффективнее за последние десятилетия, заявил режиссер Алексей Чардымский.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» он напомнил, что сам проходил службу во флоте и ежегодно с 1984 года принимал участие в проведении военно-морских парадов.

«Да, по сравнению с тем, что я видел в середине 80-х, флот стал лучше, и оснащение, и оборудование», — заметил Чардымский.

Более того, он одной фразой объяснил преимущество ВМФ РФ перед американским флотом. По его словам, ключевой фактор является наименее очевидным. Так, даже малый российский боевой корабль способен постоять за себя в бою.

«Мы всегда поражались, почему американский авианосец такой здоровый, а наши крейсера меньше, потому что американского авианосца охраняет две эскадры, а наш сам на себе. То есть, он может защититься от нападений, флот сейчас совершенствуется, потому что мы морская держава», — объяснил режиссер.

Пресс-служба Балтийского флота /

Ранее стало известно, что экипажи подлодок Северного флота завершили испытания вооружения на больших глубинах. Испытания осуществлялись на глубинах более 500 метров. При этом, как сообщает «Царьград», до конца 2021 года Военно-морской флот России пополнят новые стратегические и многоцелевые атомные субмарины.